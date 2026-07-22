Fiscalía investiga la muerte por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que Dafne murió por asfixia y que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio

Por. Perla Reséndez

EXPRESO LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de la adolescente Dafne, ocurrida en una escuela militarizada de Ciudad Madero, y confirmó que la causa del fallecimiento fue asfixia.

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que se han realizado pruebas periciales y estudios forenses que permitieron establecer la causa de muerte, aunque evitó proporcionar mayores detalles para no contribuir a las especulaciones que han surgido en torno al caso.

«Es asfixia, el término técnico forense es asfixia; no le puedo dar otros detalles porque sería contribuir a esta especulación, pero sí, esa fue la causa de la muerte», declaró el funcionario.

Govea Orozco señaló que, con base en las indagatorias realizadas hasta el momento, así como en las entrevistas con testigos y personal relacionado con la academia, incluido su director, la Fiscalía ha avanzado en el esclarecimiento del contexto en el que ocurrió la muerte de la menor.

Precisó que la investigación no está enfocada en los aspectos administrativos relacionados con la operación de la institución educativa privada donde ocurrieron los hechos, sino en determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

«Sino en el análisis profundo del contexto en que estos ocurrieron», puntualizó.

El Fiscal General también se deslindó de la información que ha circulado en redes sociales sobre el caso, particularmente de algunos datos técnicos que, aclaró, no han sido proporcionados por la Fiscalía.

«Estas investigaciones, a la fecha, nos han permitido ya pasar a otra etapa procesal, donde se continúe con la propia investigación y con la sustanciación del proceso ante las autoridades competentes», declaró.

El funcionario reiteró que se lleva a cabo una investigación acuciosa y objetiva para esclarecer el fallecimiento de la adolescente y señaló que se ha recabado información de todo el personal que labora en la institución.

La escuela militarizada Doenitz permanece clausurada mientras continúan las indagatorias para esclarecer por completo las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.