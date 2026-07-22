Fuego consumió hasta 25 toneladas de llantas

El incendio registrado en un predio a un costado del relleno sanitario de Ciudad Victoria presenta un 90% de avance en su control, aunque las labores continuarán hasta extinguir por completo los últimos puntos de calor.

Por Raúl López García

Fotos. Fabián Meléndez

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque el incendio que consumió entre 20 y 25 toneladas de neumáticos se encuentra prácticamente controlado, las labores de combate continuarán hasta extinguir por completo los últimos puntos de calor que permanecen activos en el predio ubicado a un costado del relleno sanitario de Victoria.

El coordinador municipal de Protección Civil, Juan José Perales Jaramillo, informó que el siniestro presenta un avance cercano al 90 por ciento en su liquidación, gracias al trabajo coordinado entre corporaciones municipales, estatales y federales, que permanecen en la zona para evitar una posible reactivación.

«Seguimos trabajando; yo creo que nos queda alrededor de un 10 por ciento de lo que estaba activo ayer, pero vamos a continuar hasta sofocarlo totalmente», señaló.

Explicó que el fuego se registró en un área confinada localizada a unos 400 metros del relleno sanitario, donde se encontraba un depósito de neumáticos fuera de la zona de operación del sitio, lo que permitió concentrar las acciones de combate sin afectar las actividades del relleno.

Perales Jaramillo reiteró que, por las características del lugar, las autoridades mantienen la hipótesis de que el incendio fue provocado, ya que se trata de un espacio sin acceso para los operadores del relleno sanitario y donde no existía alguna actividad que justificara el inicio del fuego.

No obstante, reconoció que hasta el momento se desconoce quién pudo haber ocasionado el incendio o cuál habría sido el motivo. Además, confirmó que en ese sector no existen cámaras de videovigilancia que faciliten la identificación de los responsables.

Finalmente, destacó que durante la emergencia no se registraron personas lesionadas y aseguró que las autoridades mantendrán vigilancia en el sitio hasta eliminar por completo cualquier riesgo de reignición.