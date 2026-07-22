Graduaciones salvan el verano a restaurantes; esperan alza de hasta 20% en ventas

Mientras algunos establecimientos apenas registran un ligero aumento en su clientela, otros llegan incluso a duplicar el número de eventos por los festejos familiares.

Por Raúl López García

Expreso

Las fiestas de graduación volvieron a convertirse en el mejor cliente de los restaurantes de Tamaulipas. En plena temporada vacacional, cuando miles de familias salen de la ciudad y baja la afluencia en distintos horarios, las celebraciones escolares mantienen ocupadas las mesas y permitirán que el sector cierre el verano con un incremento de entre 15 y 20 por ciento en sus ventas.

Juan Pablo González Martínez, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), explicó que julio y agosto representan una mezcla de buenos y malos días para el gremio, pero el balance termina siendo positivo gracias a las reservaciones por graduaciones.

«Las graduaciones nos dejan un resultado final positivo de entre un 15 y un 20 por ciento de incremento», señaló.

Explicó que el comportamiento cambia dependiendo del tipo de negocio. Mientras algunos establecimientos apenas registran un ligero aumento en su clientela, otros llegan incluso a duplicar el número de eventos por los festejos familiares.

«Hay unos que aumentan muy poquito y otros que doblan sus eventos; cada restaurante tiene su propia naturaleza», comentó.

El dirigente precisó que las ceremonias de graduación se distribuyen prácticamente durante todo julio y agosto, lo que mantiene activa la demanda de comidas y reuniones familiares a lo largo del verano.

Reconoció que las vacaciones sí provocan una disminución de clientes durante desayunos y cenas porque muchas personas salen de viaje, aunque aseguró que las graduaciones compensan esa caída y evitan un impacto mayor para los restaurantes afiliados a la cámara, que agrupa entre 350 y 400 establecimientos en Tamaulipas.