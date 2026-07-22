Le quitan la vida en ataque al periodista Leyva Aguilar en Oaxaca

El comunicador se encontraba dentro del fraccionamiento La Esmeralda cuando ocurrió la agresión

MÉXICO.- El periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar perdió la vida este miércoles tras ser atacado a balazos por hombres armados en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

Los hechos se registraron en un establecimiento de comida localizado dentro del fraccionamiento La Esmeralda, donde el comunicador fue víctima de la agresión. Leyva Aguilar se desempeñó como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y continuaba activo en el ejercicio periodístico mediante su columna “El Zumbido del Moscardón”.

¿Quién fue Francisco Alejandro Leyva Aguilar?

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue un periodista originario de Oaxaca que recibió en diciembre de 2024 el Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” por el género de Columna Digital por «El Zumbido del Moscardón». Aguilar se describió como un «periodista hecho en las calles», quien aprendió día a día lo que ocurría en su entorno.

Fue estudiante de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y a través del acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública recibió el Reconocimiento de Saberes Adquiridos. El comunicador obtuvo una maestría en Comunicación y Marketing Político en la Universidad de Alcalá de Henares que le permitió «ampliar» el contexto de su pluma.

Francisco reconocía el «alto riesgo» del periodismo

Aguilar sostenía que el ejercicio del periodismo debía «enfrentarse a diario» y no debe quedarse en una nota periodística, sino también en la elaboración de «textos más amplios, más investigados, más imaginativos».

Durante la ceremonia en la que recibió el galardón, en la Academia Nacional de Historia y Geografía, el comunicador afirmó su compromiso para no «bajar la guardia» en días en los que el periodismo en México es un oficio de alto riesgo, «en el que va de por medio incluso la vida misma». El discurso lo dio ante sus colegas de periodismo dos años antes de que perdiera la vida, por la profesión a la que dedicó años de esfuerzo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO