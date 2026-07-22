¿Nahual o animal? Extraño ser grabado en Chiapas se vuelve viral

El metraje generó un intenso debate tras su difusión en las redes sociales

Un video difundido a través de redes sociales ha causado pánico y terror entre los cibernautas al ser catalogado como una supuesta evidencia del avistamiento de un presunto nahual o skinwalker, mismo que según se dice habría sucedido en plena selva de Chiapas.

En la grabación se puede ver la silueta del extraño ser quien pareciera estar parado a cuatro patas como si se tratará de un animal, la cual a su vez da la impresión de que parecer una persona que se estuviera contorsionando como en la película de «El Exorcista«.

Ante el inesperado encuentro, se puede escuchar como uno de los testigos entra al shockal no poder comprender que es lo que está viendo en ese momento, afirmando que no se trata de una persona.

«¿Qué es esa cosa Dios mío. No es una persona. Ay madre, no, esta moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso?», dice un testigo en el video.

¡EL FRAUDE DE LA CIENCIA ACADÉMICA SE CAE A PEDAZOS: FILTRAN EL METRAJE CRUDO DE UNA ENTIDAD CAMBIAPIELES EN LA SELVA DE CHIAPAS MIENTRAS EL GOBIERNO CORRE A TACHAR A LOS TESTIGOS DE IGNORANTES! 🚨🇲🇽👤 El mito de que la biología moderna conoce todas las especies del planeta se… pic.twitter.com/4y0U9kCNND — EnigmasX (@EnigmasEnX) July 19, 2026