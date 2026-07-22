¿Nahual o animal? Extraño ser grabado en Chiapas se vuelve viral

Un video difundido a través de redes sociales ha causado pánico y terror entre los cibernautas al ser catalogado como una supuesta evidencia del avistamiento de un presunto nahual o skinwalker, mismo que según se dice habría sucedido en plena selva de Chiapas.
En la grabación se puede ver la silueta del extraño ser quien pareciera estar parado a cuatro patas como si se tratará de un animal, la cual a su vez da la impresión de que parecer una persona que se estuviera contorsionando como en la película de «El Exorcista«.
Ante el inesperado encuentro, se puede escuchar como uno de los testigos entra al shockal no poder comprender que es lo que está viendo en ese momento, afirmando que no se trata de una persona.
«¿Qué es esa cosa Dios mío. No es una persona. Ay madre, no, esta moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso?», dice un testigo en el video.
¡EL FRAUDE DE LA CIENCIA ACADÉMICA SE CAE A PEDAZOS: FILTRAN EL METRAJE CRUDO DE UNA ENTIDAD CAMBIAPIELES EN LA SELVA DE CHIAPAS MIENTRAS EL GOBIERNO CORRE A TACHAR A LOS TESTIGOS DE IGNORANTES! 🚨🇲🇽👤
El mito de que la biología moderna conoce todas las especies del planeta se… pic.twitter.com/4y0U9kCNND
— EnigmasX (@EnigmasEnX) July 19, 2026
¿Nahual, skinwalker o demonio?
Tras su difusión el metraje se volvió sumamente viral en «X» e Instagram, dando lugar a un intenso debate entre los usuarios de las redes sociales sobre el ser que aparece, apuntado en su mayoría a que se trata de una criatura de origen sobrenatural como un nahual, un skinwalker, un poseído o incluso de un demonio.
Pese a ello hubo quienes se mostraron escépticos y trataron de dar una explicación lógica, señalando que el video se ve falso y de mala calidad por lo que podría tratarse de un simple montaje.
Sin embargo, no es la primera vez que el video se vuelve viral, pues ya se había difundido con fuerza en 2023 y 2024, no obstante, al igual que en aquellas ocasiones, hasta el momento se desconoce cual es el verdadero origen del material que ha sembrado verdadero terror en la web.