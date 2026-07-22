“Por favor ayúdame Claudia Sheinbaum, de mujer a mujer”; madre de Dafne

La petición ocurre tras el fallecimiento de la adolescente de 13 años de edad registrado el jueves pasado en las instalaciones de la academia militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

Por Óscar Figueroa

La Razón

A través de un video difundido en redes sociales, Alejandra Quintos, madre de la menor Dafne, realizó una súplica directa a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervenga en el caso y sean detenidas las personas responsables por la muerte de su hija.

“Entienda el dolor de una madre, usted es mamá y que la levantaran en la noche para decirle que está muerta y que está asfixiada, golpeada por todos lados, desnuda solita, por favor ayúdame Claudia Sheinbaum, de mujer a mujer”.

Alejandra Quintos afirmó que los días transcurridos sin justicia representan una pesadilla e insistió en que las autoridades locales no han mostrado resultados.

Por ello, decidió dejar la exigencia de justicia en manos del Ejecutivo Federal para aprehender a quienes la asesinaron y torturaron.

La petición ocurre tras el fallecimiento de la adolescente de 13 años de edad registrado el jueves pasado en las instalaciones de la academia militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.