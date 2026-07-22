“Por favor ayúdame Claudia Sheinbaum, de mujer a mujer”; madre de Dafne

Por Óscar Figueroa
La Razón
A través de un video difundido en redes sociales, Alejandra Quintos, madre de la menor Dafne, realizó una súplica directa a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervenga en el caso y sean detenidas las personas responsables por la muerte de su hija.
“Entienda el dolor de una madre, usted es mamá y que la levantaran en la noche para decirle que está muerta y que está asfixiada, golpeada por todos lados, desnuda solita, por favor ayúdame Claudia Sheinbaum, de mujer a mujer”.
Alejandra Quintos afirmó que los días transcurridos sin justicia representan una pesadilla e insistió en que las autoridades locales no han mostrado resultados.
Por ello, decidió dejar la exigencia de justicia en manos del Ejecutivo Federal para aprehender a quienes la asesinaron y torturaron.
La petición ocurre tras el fallecimiento de la adolescente de 13 años de edad registrado el jueves pasado en las instalaciones de la academia militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.