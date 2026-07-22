Reafirma UAT titularidad de la Defensoría de los Derechos Universitarios

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, entregó al Dr. José de Jesús Guzmán Morales el nombramiento como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En sesión de la Asamblea Universitaria, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, entregó al Dr. José de Jesús Guzmán Morales el nombramiento como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, quien ha sido ratificado para continuar en el cargo para el período 2026-2029.

Con esta determinación, la UAT da continuidad a las políticas transversales de inclusión, perspectiva de género y transparencia, situando los derechos de la comunidad estudiantil en el centro del desarrollo de la máxima casa de estudios del estado.

En este contexto, el rector ha sido enfático en señalar que la verdadera transformación de la UAT no solo se mide a través de la modernización de su infraestructura o la actualización de sus planes de estudio, sino en la capacidad de construir entornos armónicos, seguros y libres de violencia.

Bajo esta directriz, la Defensoría se erige como el órgano autónomo e independiente de la Universidad encargado de velar por las garantías esenciales de estudiantes, docentes y personal administrativo; funcionando como un canal neutral, confidencial y de puertas abiertas para la atención y orientación oportuna de la comunidad.

A través de la mediación y el diálogo constructivo, este organismo tiene la facultad de resolver conflictos internos, vigilar la legalidad de los procesos institucionales y desplegar un esquema permanente de capacitación para la erradicación del acoso escolar, la discriminación y la violencia de género en cada uno de los campus de la entidad.

Por su parte, el Dr. José de Jesús Guzmán Morales reconoció la visión de vanguardia y el firme respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado para robustecer este órgano, comprometiéndose a redoblar los esfuerzos de proximidad social en todas las

dependencias académicas y administrativas de la institución, garantizando que la justicia universitaria sea accesible y equitativa en todas las regiones.