Sheinbaum exige justicia por feminicidio de Dafne; corresponde a Tamaulipas investigar el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que debe haber justicia por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, quien murió durante un campamento en una escuela militarizada en Ciudad Madero.

Por. Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que debe haber justicia por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos de 13 años, quien falleció en un campamento en una escuela militarizada en Ciudad Madero.

Durante su conferencia matutina, en esta ocasión desde Toluca, la mandataria federal explicó que esas escuelas no dependen de la Secretaría de Marina, ya que se trata de centros estatales.

“No dependen de la Secretaría de la Defensa, son centros estatales de educación, que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina”, señaló Sheinbaum Pardo.

Agregó que corresponde al Gobierno de Tamaulipas, a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado, realizar las investigaciones para esclarecer la muerte de Dafne e impartir justicia.

“En este caso, es de Tamaulipas y es el Gobierno del Estado, quien debe hacerse cargo de todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros; y hacerse justicia, obviamente en este caso”, señaló.

Ayer el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, reveló que con base en las pruebas periciales y estudios forenses realizados, se pudo determinar que la causa de muerte de Dafne fue por asfixia.

«Estas investigaciones, a la fecha, nos han permitido ya pasar a otra etapa procesal, donde se continúe con la propia investigación y con la sustanciación del proceso ante las autoridades competentes», declaró el funcionario.