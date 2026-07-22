Sheinbaum señala que el 21 de julio registró el menor índice de homicidios en años

POR STAFF
EXPRESO – LA RAZÓN
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado reducir los homicidios dolosos en el país. En la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, en el Centro de Convenciones Estado de México, Toluca, destacó que el 21 de julio pasado se registraron tan solo 21 homicidios, la cifra diaria más baja de los últimos años.
“Nosotros entramos el 1 de octubre de 2024; en septiembre de 2024 había un promedio de 86,9 a 87 homicidios diarios y, a junio de 2026, el promedio de 2026 es de 45,4. Un promedio indica que hay días por encima de 55 y otros por debajo”, explicó.
La mandataria comparó estas cifras con las de administraciones anteriores: Fox cerró con 28,6 diarios; Calderón, 70,9; Peña Nieto, 100; y López Obrador, 91,7, tras una reducción de 10%. Señaló, además, que en los dos primeros años de su administración la reducción de homicidios dolosos alcanza un 46% y sostuvo que la tendencia continuará gracias a los cuatro ejes de la Estrategia: atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación.