Trasciende primera detención por caso Dafne

Esta noche se reporta la captura de Dana Yanina “N”, empleada de la escuela Doenitz

Por. Otilio Núñez

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Agentes del grupo especializado en combate a feminicidios capturaron a Dana Yanina “N”, de acuerdo con información extraoficial.

Trascendió que la mujer se desempeñaba como trabajadora de la academia Doenitz, como auxiliar de Estrella, responsable de las alumnas.

Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la captura.

Ayer por la noche se encontraba declarando en las instalaciones de la Fiscalía Especializada.

Los agentes habrían hecho efectiva la orden de aprehensión por el delito de feminicidio que obsequió un juez de control, dentro de la carpeta que se integra por estos lamentables hechos que han causado conmoción tanto en la zona como a nivel nacional.