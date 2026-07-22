VIDEO: Captan a un oso en lo más alto de un poste de luz y desata asombro en redes

Un oso visto en Nuevo México en la cima de un poste de luz junto a una carretera. El video y la llamada al 911 se viralizaron en redes

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre, en Nuevo México, reportó al número de emergencias 911 la presencia de un oso que se encontraba en la parte más alta de un poste de luz, ubicado a un costado de una carretera.

De acuerdo con las imágenes compartidas en plataformas digitales, como TikTok y X, el ciudadano observó al animal sobre la estructura y decidió comunicarse con las autoridades para informar la situación, mientras viajaba de Red River a Oklahoma por la Carretera 56

Durante la llamada, el operador confirmó que el reporte estaba relacionado con un oso y preguntó por su estado, a lo que el hombre respondió que el ejemplar seguía con vida.

En la conversación, el operador indicó que el oso debía permanecer en el lugar mientras se evaluaba la situación. Posteriormente, el ciudadano explicó que ya había contactado previamente a una agencia de vida silvestre para solicitar apoyo.

Según relató durante la llamada, personal de esa dependencia le informó que no podían utilizar un tranquilizante para bajar al animal debido al riesgo de que cayera desde la altura del poste y resultara lesionado.

Me dijeron que no podían ir a dispararle, o sea, tranquilizarlo para bajarlo, porque si hacen eso se va a caer y podría lastimarse”, comentó.

El inusual episodio quedó grabado en video y rápidamente atrajo la atención de usuarios en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Las imágenes muestran al oso aferrado a la parte superior del poste, visiblemente cansado o agotado por el sol que hace en lugar, aunque no se mueve, no se explica cómo es que el enorme animal llegó ahí.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el desenlace del incidente ni se ha informado oficialmente si el oso descendió por sus propios medios o si posteriormente recibió atención por parte de autoridades encargadas de la protección y manejo de fauna silvestre.

👮‍♂️911 operator: «911 what is your emergency?» 😳Caller: «I’m calling to report a bear on top of a light pole.» pic.twitter.com/8g07ibZupQ — 👮‍♂️🚒 Tales of Badge & Blaze™ (@ScottEnlow) July 21, 2026

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MEXICO