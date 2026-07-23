Ambulancias siguen paradas; Cruz Roja no tiene dinero para operar

Mientras tanto, la Cruz Roja mantiene consultas de medicina general, pediatría, odontología, radiología y enfermería con cuotas de recuperación accesibles.

Por Raúl López García

Expreso

Aunque la Cruz Roja Mexicana Delegación Victoria ya reanudó la consulta médica, la atención de emergencias en ambulancia continúa suspendida por falta de recursos económicos, reconoció el presidente del Consejo Directivo, Francisco

Arellano, quien afirmó que la prioridad es reunir fondos para reactivar al menos dos unidades.

El directivo explicó que hace apenas 15 días se puso nuevamente en marcha el área médica como una estrategia para generar ingresos que permitan cubrir los gastos básicos de la institución.

«Tomamos la decisión de que esta genere un poquito de ingresos para poder cubrir los gastos de mantenimiento, de administración, el agua y todo lo que lleva la operación», señaló.

Arellano informó que del 16 al 30 de agosto la delegación participará en una campaña de redondeo en tiendas de autoservicio y confió en que esa recaudación sirva para volver a prestar el servicio prehospitalario. «El objetivo principal de esta recaudación va a ser echar a andar la atención prehospitalaria de emergencia», afirmó.

Sin embargo, aclaró que las ambulancias no podrán salir de inmediato una vez concluida la campaña, ya que aún es necesario solventar diversos requisitos legales y administrativos. «Necesito que tengan seguro, la autorización de COFEPRIS y algunas cuestiones legales para que puedan funcionar», explicó.

El mayor obstáculo, insistió, sigue siendo el costo de mantener el servicio de urgencias. «La atención preventiva de emergencia se lleva el 60 por ciento de cada peso que ingresa a la Cruz Roja, porque es gratuito todo: los paramédicos, el oxígeno, la gasolina y el mantenimiento de las ambulancias», expresó.

Actualmente la delegación dispone de alrededor de seis ambulancias, aunque únicamente dos podrían quedar listas en una primera etapa.

El resto permanece en talleres o requiere reparaciones. «Hay tres o cuatro en los talleres; si las vamos a recoger también hay que pagar y, la realidad, hablo con mucha humildad, es que no hay dinero para mover las ambulancias», lamentó.

Mientras tanto, la Cruz Roja mantiene consultas de medicina general, pediatría, odontología, radiología y enfermería con cuotas de recuperación accesibles.

La consulta general cuesta 100 pesos y, de acuerdo con Arellano, además de recibir atención médica, quienes acuden contribuyen al sostenimiento de la institución. «La gente viene con ese espíritu de ayudar; dice: voy a atenderme y aparte apoyo», comentó.

El presidente del Consejo Directivo añadió que actualmente laboran alrededor de diez personas entre médicos, enfermeras, pediatras y radiólogos, quienes participan bajo un esquema de recuperación económica y voluntariado.

«Los estoy invitando como voluntarios con una cuota de recuperación, no por un sueldo. Queremos que vengan por amor a la profesión y por amor al prójimo», concluyó.