Arden 420 mil litros de hidrocarburos en Pesquería, muere una persona

El siniestro que movilizó a decenas de elementos de emergencia, fue controlado hasta la madrugada de este jueves.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

Un voraz incendio que se desató la tarde de este miércoles en un centro de almacenamiento de hidrocarburos en el municipio de Pesquería cobró la vida de una persona y dejó al menos cuatro lesionados, además de provocar cuantiosos daños materiales.

El siniestro que movilizó a decenas de elementos de emergencia, fue controlado hasta la madrugada de este jueves.

El fuego inició alrededor de las 15:25 horas en un predio ubicado sobre la carretera Dulces Nombres, en el cruce con Serafín Peña, en la localidad de Dulces Nombres.

De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil de Nuevo León, el incendio afectó un total de seis tractocamiones, 10 contenedores semifijos y cuatro autotanques, los cuales contenían un aproximado de 420 mil litros de hidrocarburos en su interior.

La dependencia estatal confirmó el fallecimiento de una persona que no ha sido identificada.

En cuanto a los lesionados, se reporta un saldo de cuatro personas afectadas.

Una de ellas es Juan Manuel Ruiz González, de 28 años, quien se desempeña como velador de una empresa aledaña de cajas secas.

Se acercó al lugar por curiosidad y presentó síntomas de intoxicación.

Fue atendido en el sitio por personal médico y no requirió traslado a un hospital.

Los otros tres heridos fueron trasladados a la Clínica 67 del IMSS para recibir atención especializada.

Dos de ellos son:

• Miguel Ángel Pérez Nieto.

• Luis Gerardo Casanova Guillén.

Ambos presentan quemaduras de segundo y tercer grado.

Un tercer lesionado, del cual aún no se tienen datos de identificación, también fue llevado al nosocomio.

Ante la magnitud del incendio, se activó un amplio operativo de auxilio en el que participaron múltiples corporaciones, entre ellas Protección Civil de Nuevo León (unidades U.03 y U.05), Protección Civil de Pesquería, Monterrey y Marín, así como elementos de la Secretaría de Salud, Agua y Drenaje, CFE, Cadereyta, Policía de Pesquería y Fuerza Civil.

El fuego fue finalmente controlado al 100% hasta las 05:30 horas de este jueves 23 de julio, luego de más de 14 horas de intensas labores por parte de los cuerpos de emergencia.

Protección Civil de Nuevo León informó que el lugar ya no presenta riesgos y que personal de Protección Civil municipal permanecerá en el sitio para labores de vigilancia y remoción de escombros.