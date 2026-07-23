Calor extremo dispara alerta sanitaria en Tamaulipas

Las temperaturas extremas elevan significativamente el riesgo de sufrir insolación, golpe de calor, deshidratación severa y complicaciones en personas con enfermedades crónicas.

Por Raúl López García

Expreso

El intenso calor que azota a Tamaulipas encendió las alertas del sector Salud, que llamó a la población a extremar precauciones para evitar golpes de calor, deshidratación y enfermedades gastrointestinales, padecimientos que tienden a incrementarse durante la temporada vacacional.

La directora general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, informó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se reforzaron las acciones preventivas en todo el estado, ante el pronóstico de que este verano sea uno de los más calurosos de los últimos años.

Explicó que las temperaturas extremas elevan significativamente el riesgo de sufrir insolación, golpe de calor, deshidratación severa y complicaciones en personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, por lo que insistió en no bajar la guardia.

Además, advirtió que el calor favorece la proliferación de enfermedades diarreicas, por lo que recomendó reforzar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, la correcta desinfección de frutas y verduras y el consumo de alimentos preparados en condiciones sanitarias adecuadas.

Entre las principales recomendaciones destaca evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, mantenerse hidratado durante todo el día y proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, quienes presentan mayor riesgo de sufrir deshidratación.

La dependencia también exhortó a suspender actividades físicas o deportivas durante las horas de mayor radiación solar y pidió a quienes trabajan a la intemperie realizar pausas frecuentes bajo la sombra, al menos cada 30 minutos, además de consumir abundante agua.

La funcionaria agregó que, si una persona presenta síntomas de insolación o golpe de calor, debe ser llevada de inmediato a un lugar fresco y sombreado, ofrecerle agua y electrolitos orales si se encuentra consciente, y trasladarla cuanto antes a la unidad médica más cercana para recibir atención especializada.