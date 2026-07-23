Club de Leones sale al rescate de Cruz Roja Victoria

La organización mantendrá su respaldo a la Cruz Roja Victoria con nuevas donaciones y acciones solidarias conforme se presenten las necesidades de la institución.

Por Raúl López García

Expreso

El Club de Leones Ciudad Victoria se sumó a las acciones para fortalecer a la Cruz Roja Mexicana delegación Victoria con la entrega de medicamentos, artículos para un bazar y el compromiso de participar en futuras actividades que permitan a la institución obtener recursos y recuperar su capacidad de atención a la población.

La presidenta del Club de Leones Ciudad Victoria, María Dolores Terán Lara, explicó que el respaldo será permanente y se ajustará a las necesidades que la propia Cruz Roja vaya identificando. Señaló que el objetivo es contribuir para que la benemérita institución recupere el nivel de servicio que históricamente ha brindado a los victorenses.

Como parte del primer apoyo, la organización entregó medicamentos de uso frecuente, entre ellos para aliviar el dolor, controlar la diabetes y atender otros padecimientos comunes. Informó que ya establecieron coordinación con el personal médico de la Cruz Roja para conocer cuáles son los insumos de mayor demanda y enfocar futuras donaciones en esos productos.

Además de los medicamentos, el Club de Leones donó diversos artículos que serán ofrecidos en un bazar organizado por las damas voluntarias de la Cruz Roja, con el propósito de recaudar fondos. También colaborará en la venta de pulseras y en cualquier otra actividad que contribuya a generar ingresos para la institución.

Terán Lara destacó que el Club de Leones Ciudad Victoria está integrado por 24 miembros, de los cuales 20 radican en la capital del estado y cuatro en Tula. La agrupación pertenece al Distrito B3, que reúne clubes de municipios como Tampico, Ciudad Madero, Ciudad Mante y Nuevo Laredo, bajo la coordinación de la gobernadora distrital Rosa María Alvarado.

La presidenta recordó que entre las principales acciones sociales que realiza el organismo destacan la entrega de despensas mediante el programa «Mitigando el Hambre», campañas de prevención de la diabetes, actividades de cuidado del medio ambiente y la instalación de 16 contenedores para recolectar taparroscas, las cuales son destinadas a apoyar a niños con cáncer mediante la obtención de medicamentos.

Finalmente, señaló que las labores del Club de Leones se desarrollan principalmente en Ciudad Victoria y Tula, donde recientemente realizaron una brigada multidisciplinaria en una comunidad rural. Reiteró que la organización mantendrá su respaldo a la Cruz Roja Victoria con nuevas donaciones y acciones solidarias conforme se presenten las necesidades de la institución