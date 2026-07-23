CNDH exhorta investigar con perspectiva de género muerte de Dafne

Pide a las autoridades competentes del estado de que lleven a cabo una investigación pronta, exhaustiva, imparcial e independiente

Por Staff

Ciudad de México.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades competentes del estado de Tamaulipas y a las instancias encargadas de la procuración de justicia a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, imparcial, independiente y con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, por la muerte de Dafne Zapata, de 13 años de edad, en la Academia Militarizada Marina Donetiz en Ciudad Madero.

También, hizo un llamado a las autoridades para que se garantice a los familiares de la adolescente el acceso a la información, la participación efectiva en el proceso y el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como el acceso a una justicia, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

De igual manera, llamó a que se revisen los protocolos y normatividades que este tipo de instituciones están obligadas a observar y cumplir.

“La muerte de una adolescente bajo la responsabilidad de una institución encargada de su cuidado representa una situación de la más alta gravedad. Más allá de la determinación de responsabilidades particulares, estos hechos obligan a las autoridades a reflexionar sobre la suficiencia de mecanismos de supervisión existentes y fortalecer las medidas de protección destinadas a prevenir cualquier forma de violencia, abuso, negligencia o trato incompatible con la dignidad humana”, enfatizó en un comunicado.

La CNDH expresó su más profundo pesar por el fallecimiento de la menor, el pasado 16 de julio, y manifestó su solidaridad con familiares y amigos.

Destacó que la protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes «constituye una obligación prioritaria para el Estado mexicano y para todas las instituciones públicas y privadas que asumen, de manera temporal o permanente, responsabilidades relacionadas con su cuidado, educación, formación o resguardo.

En consecuencia, todo hecho que comprometa su vida, integridad o seguridad debe ser investigado con la máxima diligencia, exhaustividad y sensibilidad institucional”.