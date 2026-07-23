EU aplicará aranceles a México desde este viernes

Considera que 60 países no han adoptado o aplicado de manera efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.

Por Staff

Ciudad de México.-El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció este jueves aranceles del 10 %, a 60 países, México, incluido, por considerar que no han adoptado o aplicado de manera efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.

La aplicación será a partir de este viernes 24 de julio, en sustitución de un gravamen que expira y que fue implementado por el presidente Donald Trump a principios de este año.

Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial (USTR) en un comunicado.

Greer informó que la decisión es el resultado de una investigación iniciada en marzo, que incluyó consultas con decenas de gobiernos, audiencias públicas y el análisis de más de 2 mil comentarios recibidos.

“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, sostuvo Greer.

De acuerdo con el gobierno de EU, se impondrán aranceles de 10 y 12.5 % a 60 socios comerciales, de acuerdo con el nivel de cumplimiento de sus prohibiciones a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

“Los socios comerciales que se hayan comprometido a adoptar y hacer cumplir eficazmente las prohibiciones de importación de trabajo forzoso tendrán un arancel del 10 %, y los socios comerciales que no hayan adoptado una prohibición de importación de trabajo forzoso tendrán un arancel del 12.5 %”.

Entre las economías sujetas al gravamen de 10 % están México, Canadá, Reino Unido, India, Malasia, Indonesia, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Pakistán y Sri Lanka, entre otras.