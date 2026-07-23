Exige Sheinbaum aclarar muerte de Dafne

ENROQUE / JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Pese a que se trata de un delito de la competencia estatal, dada la sensibilidad del caso y las reacciones que ha provocado la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos en ciudad Madero, el crimen llegó hasta la mañanera de palacio nacional y la presidenta Sheinbaum exigió al gobierno de Tamaulipas esclarecer el caso y que se haga justicia.

El gobierno tamaulipeco, expresó, debe de investigar a fondo las circunstancias en que ocurrieron los hechos y al mismo tiempo revisar como operan estas academias militarizadas, que, aclaró, no pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino de un centro de educación privado con formación de disciplina militar.

Como se dio a conocer en su momento, la Fiscalía del Estado confirmó que la niña de solo 13 años murió por asfixia en un campamento de la academia militarizada DOENITZ y que la carpeta de investigación se está llevando a cabo bajo el protocolo de feminicidio.

Ahora, con la presión presidencial, las autoridades que investigan el asunto deberán acelerar las pesquisas, resolverlo a la brevedad y, por supuesto, deslindar las responsabilidades.

Mientras tanto, la urbe petrolera, lugar en que ocurrió el asesinato, seguirá siendo el centro de atención de la opinión pública del país.

DESPRECIAN AL PUEBLO

Como vaticinara la presidenta de la República, por otra parte, tras el triunfo de la selección mexicana de futbol sobre Sudáfrica de que quien apuesta contra México le va a ir muy mal, a quienes hablan mal de los mexicanos, como el tal José Díaz, que a sabiendas de lo han pasado nuestros migrantes en Estados Unidos publicara “ICE, has lo tuyo”.

Y todavía peor, señaló la mandataria, que un empresario mexicano, (Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, que ha dicho que quiere ser candidato presidencial en el 2030), haya subido la frase a su red como reivindicándolo y que, además, de manera burlesca, al comentar el emotivo recibimiento que los mexicanos le tributaron a su llegada a Nueva York, expresara “Juntó más gente que un gatito atropellado”.

Es una ofensa, -señaló- una ofensa absoluta, es muy triste, a mí me parece gravísimo que se expresen de este modo quienes no quieren a los mexicanos, a nuestros compatriotas honestos y trabajadores, a sabiendas de lo que han sufrido a causa del instituto migratorio estadounidense , yo no me siento ofendida, ya estoy más allá de las publicaciones,

No es un asunto de la presidenta, añadió, sino de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días para ayudar a sus familias.

Pero eso no extraña, Salinas Pliego se ha caracterizado por sus ataques misóginos y violencia de género, que llama brujas y perras a las mujeres que critican sus adeudos fiscales, su discurso político homofóbico contra sus opositores, como aquel que advierte “Es momento de sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”.

Parece, por cierto, que el augurio presidencial de que les va a ir mal a los que apuestan contra México ha resultado acertado pues, como es del dominio público, una jueza federal ha declarado oficialmente a TV Azteca en concurso mercantil para que reestructure sus deudas que superan los 580 millones de dólares a acreedores extranjeros.

Que, además, demuestra que el magnate no es tan exitoso como alardea, sino más bien un traficante de influencias de las que gozaba cuando gobernaban el país sus amigos del PRI y el PAN, ya que ni siquiera ha pagado el crédito de casi treinta millones de dólares que le otorgó Raúl Salinas de Gortari para que comprara la televisora, ahora en desgracia.

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