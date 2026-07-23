Impulsa Américo rescate de laguna La Escondida

Revisa el gobernador acciones, para dar seguimiento al Plan Maestro Integral para rescatar la Laguna La Escondida y rehabilitar el Parque Cultural Reynosa

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

Con el fin de revisar avances, acciones y dar seguimiento al Plan Maestro Integral para el rescate del Área Natural Protegida Laguna La Escondida y la rehabilitación del Parque Cultural Reynosa, el gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la segunda mesa intersecretarial del Consejo Consultivo, integrada por los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

«Vamos a rescatar la Laguna La Escondida, aparte de otras condiciones que se están evaluando para mejorar la infraestructura urbana, de transporte y de espacios físicos en diferentes zonas», dijo.

Durante la sesión del proyecto de regeneración ambiental, urbana, social y económica, realizada en el Parque Cultural Reynosa, con la participación de secretarios del gabinete, diputadas y diputados locales, ambientalistas, representantes de cámaras empresariales e integrantes de la sociedad civil, el gobernador destacó que avanzan, con una sociedad participativa y colaborativa, para devolver a las familias reynosenses un espacio digno que fortalezca la integración del tejido social.

Explicó que el plan de trabajo está dividido en cinco polígonos, cada uno bajo la responsabilidad de las secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Recursos Hidráulicos, Bienestar Social y Administración, con el propósito de dar seguimiento puntual a las acciones contempladas.

Como parte de este Consejo Consultivo, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que este proyecto, es un instrumento de planeación estratégica, urbana y ambiental, cuyo objetivo es rescatar, preservar y potenciar el Área Natural Protegida y sus alrededores como un activo ecológico, social y económico.

«Este plan maestro define la hoja de ruta para equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo de infraestructura. El proyecto de regeneración de la laguna contemplado en este plan maestro debe abordarse como un proyecto de regeneración ambiental, urbana, social y económica. El agua y la biodiversidad son el corazón de este proyecto», añadió.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, detalló que se realizaron trabajos de saneamiento mediante el retiro de 325 toneladas de residuos y lirio acuático. Además, se colocó señalética en 16 puntos para advertir sobre las sanciones del uso indebido de la laguna y de la disposición ilegal de residuos.

Integrantes de la sociedad civil y legisladores expresaron su respaldo a este proyecto y a la visión de futuro del gobernador Américo Villarreal Anaya.