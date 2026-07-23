Ingresa Danna “N” al Centro de Justicia de Altamira para su audiencia inicial

La Fiscalía General de Tamaulipas dio a conocer la reclasificación del delito, pasó de homicidio a feminicidio.

Por Óscar Figueroa

La Razón

La joven Danna Yanina “N”, presuntamente implicada en la muerte de Dafne ingresó al Centro Integral de Justicia de Altamira para la audiencia inicial.

Fue a las 13:20 horas de este jueves cuando a bordo de una camioneta de la Policía Investigadora la ingresaron a la Sala de Juicios Orales donde un juez de control determinará las medidas a implementar.

Al Centro Integral de Justicia que está en el sector de la Pedrera, llegaron personas a protestar para señalar que Danna es inocente, que los verdaderos responsables siguen libres.

La joven de tan solo 18 años de edad, fue detenida la noche del miércoles en las instalaciones de la Fennam en el centro de Tampico, a la que acudió de forma voluntaria a rendir declaración, sin embargo elementos de la Policía Investigadora ya la esperaban con una orden de aprehensión.

La detenida fue llevada a los separos de la Fiscalía General de Justicia en Ciudad Madero donde permaneció detenida.

El pasado martes, la Fiscalía General de Tamaulipas dio a conocer la reclasificación del delito, pasó de homicidio a feminicidio.

El feminicidio de Dafne Zapata de 13 años de edad, originaria de Mante ocurrió la noche del jueves 16 en la academia militarizada Doenitz, ubicada en la calle Francisco Sarabia, de la colonia Primero de Mayo en Ciudad Madero.

La señora Alejandra Quintos, detalló que los encargados del plantel le notificaron que su hija se había desmayado en el área de las regaderas, a los pocos minutos le indicaron que había fallecido.

Desde entonces, la madre de la víctima denunció que el cuerpo de su hija presentaba golpes y comenzó con la exigencia de justicia en el sur de Tamaulipas y en Mante.