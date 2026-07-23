La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde y cómo votar por tu habitante favorito?

Todo está listo para el estreno de 'La Casa de los Famosos México 2026'. Conoce cómo funciona el sistema de votación, quiénes participan y las novedades de esta temporada.

El arranque de La Casa de los Famosos México 2026 está muy cerca y, una vez que los habitantes ingresen al reality, será el público quien tenga la clave de la permanencia: las votaciones definirán quién continúa y quién abandona la casa semana a semana

¿Quiénes conducirán La Casa de los Famosos México 2026?

La conducción volverá a estar encabezada por Galilea Montijo, quien presentará la gala de estreno, las expulsiones dominicales y las noches de nominación.

Por su parte, Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de las emisiones diarias, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff regresan para conducir las pregalas y postgalas disponibles en ViX.

La cobertura digital estará a cargo de Marie Claire Harp, conocida como La Informatrix, junto con Jim Velásquez, quienes compartirán contenido exclusivo para redes sociales.

¿Cuándo se estrena y cómo será la programación?

La cuarta temporada comenzará el domingo 26 de julio de 2026 con una gala que iniciará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

El programa podrá verse por Las Estrellas, mientras que ViX ofrecerá la transmisión ininterrumpida las 24 horas para seguir todo lo que ocurre dentro de la casa.

Durante la semana, la dinámica incluirá:

Lunes: prueba del líder

Martes: inicio de la prueba semanal, noches de cine, vida en fotos (ocasionalmente) y cabina de las tentaciones

Miércoles: nominación

Jueves: prueba por el robo de la salvación, cena de nominados, búsqueda de la Modeda del Destino o Cajas del Destino

Viernes: duelo por la salvación, fiesta temática

Sábado: compra semanal, happenings

Domingo: eliminación

Las emisiones nocturnas también estarán disponibles por Canal 5

¿Quiénes son los habitantes confirmados?

Hasta ahora, la producción ha revelado a los siguientes participantes:

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Ximena Herrera

Karina Torres

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

La producción adelantó que durante la gala de estreno podrían revelarse participantes sorpresa, además de confirmarse el número total de habitantes que competirán por el premio de 4 millones de pesos.

¿Qué cambia en esta temporada?

La edición 2026 incorporará algunas novedades respecto a años anteriores, por ejemplo: tres habitaciones con temática tropical llamadas Tulum, Ibiza y Malibú, diseñadas para recibir a un mayor número de participantes.

También se anunció que, por primera vez, seguidores de distintos países de Latinoamérica podrán participar en las votaciones para apoyar a sus habitantes favoritos.

Además, habrá nuevas dinámicas dentro del reality, como la Cabina de las Tentaciones, noches de cine, actividades especiales y retos en los que los concursantes podrán obtener beneficios o sacrificios.

¿Dónde votar por tu habitante favorito?

Cuando se abra el periodo de votación, los espectadores deberán ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México o escanear el código QR que aparecerá durante las transmisiones.

Después será necesario iniciar sesión con una cuenta, elegir al habitante que desean apoyar y confirmar el voto para que quede registrado.

El número de votos dependerá del tipo de usuario:

Usuarios con cuenta gratuita: 1 voto por día.

Suscriptores de ViX Premium: hasta 10 votos diarios, que pueden asignarse a un solo participante o distribuirse entre varios nominados.

Generalmente, las votaciones comienzan tras la gala de nominación de los miércoles y permanecen abiertas en distintos horarios hasta la eliminación dominical, cuando el público define quién continúa en la competencia.

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