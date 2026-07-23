Maestro acusado de abuso se quita la vida

En un video dice que decide no enfrentar el proceso judicial porque consideraba que no tendría garantías de un juicio justo.

Por Staff

Ciudad de México.-En un video que circula en redes sociales de internet, el maestro Alberto Israel Jasso Cruz menciona que atentará contra su vida debido a que fue acusado falsamente de abusar de una alumna.

En la grabación, el hombre refiere que decidió no enfrentar el proceso judicial porque consideraba que no tendría garantías de un juicio justo.

«Quiero dejar claro que la decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario; quiero que se entienda como un acto de rebeldía o un sacrificio para que mejore el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia», declaró Jasso Cruz.

El docente explicó que la acusación fue presentada ante la Dirección Jurídica del Instituto de Educación Media Superior y las autoridades del Ministerio Público. En su testimonio sostuvo que el proceso legal representaba un alto costo emocional, social y económico.

«Un acto de rebeldía porque todo el sistema judicial está corrupto. La mayoría de los denunciados deben empezar este tortuoso camino con prisión preventiva. Te gastas lo que no tienes solo para llevar el proceso por fuera. Si te absuelven y eres maestro, habrás perdido gran parte de tu patrimonio, si no es que todo. Estarás sin trabajo y, en muchas ocasiones, será por la cancelación social…que es un acto de repudio social que establece la duda incluso cuando la justicia ya te ha absuelto o descartado los hechos», se le escucha en el video.

El profesor aconsejó a los educadores mantener una distancia profesional con sus alumnas y alumnos para evitar afectaciones a su vida personal y profesional.

«Un acto de sacrificio porque a través de él intento concientizar a los maestros: por favor, no se apeguen a sus estudiantes; no son sus hijos, no son su familia, no creen ningún tipo de lazo. Solo es su trabajo. Alguno o alguna les puede hacer perder todo, hasta la vida».

Mencionó que era docente del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y que contaba con alrededor de 35 años de experiencia, de los cuales aproximadamente 25 los desempeñó en el Instituto de Educación Media Superior y el resto en preparatorias del Estado de México.

Sobre la alumna que hizo las acusaciones, el docente compartió su nombre y fotografía con la intención de que su rostro sea conocido y se haga justicia.

El 21 de julio Jasso Cruz se quitó la vida.

Una semana antes, el 14 de julio, una alumna del instituto en Azcapotzalco denunció por abuso sexual a Alberto Israel Jasso ante las autoridades escolares y el Ministerio Público. La víctima mencionó que el maestro la tocó en seis ocasiones en un sólo día, provocándole un ataque de ansiedad por el que tuvieron que llevarla a un hospital.