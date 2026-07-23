Mujer no identificada rompe el silencio sobre Yanina

La mujer señaló que acudió por iniciativa propia al lugar donde se encontraban los familiares porque le llamó la atención la situación de la joven

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

Una mujer no identificada aseguró haber conversado con los padres de Yanina y afirmó que le relataron que la joven fue citada para dialogar porque mantenía comunicación con personas de la institución, entre ellas una mujer identificada como «Estrellita», y que les hicieron creer que «no iba a pasar nada».

La entrevistada dijo que, de acuerdo con lo que le contaron los familiares, Yanina fue entregada el viernes pasado en un estacionamiento de la zona sur. Agregó que el padre de la joven le comentó que no se ha comunicado con la madre de

Dafne porque considera que «ha de estar muy enojada» y teme que cualquier acercamiento sea malinterpretado.

La mujer señaló que acudió por iniciativa propia al lugar donde se encontraban los familiares porque le llamó la atención la situación de la joven. Indicó que conversó con el padre, la madre y la abuela de Yanina, quienes, según dijo, son originarios de Poza Rica, Veracruz.

Durante la entrevista expresó su opinión de que Yanina «puede ser víctima» y sostuvo que podría estar siendo utilizada como «un chivo expiatorio». También manifestó que, a su juicio, «esto puede resultar un montaje», al insistir en que hablaba únicamente como ciudadana y sin relación con las personas involucradas.

Finalmente, aseguró que el padre de Yanina le comentó que la joven ya debía haberse graduado, pero que no le habían entregado la documentación correspondiente.