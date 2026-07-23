«No basta con una detención»

Alejandra Quintos sostuvo que mantendrá la exigencia ante las instituciones hasta que la justicia alcance a cada uno de los responsables del crimen.

Por Óscar Figueroa

La Razón

Alejandra Quintos, madre de la menor Dafne, calificó como un avance la aprehensión de la joven Yanina; pero, advirtió que el proceso no estará completo sin la captura de todas las personas que participaron en la agresión contra su hija.

Enfatizó que la autoridad estatal debe capturar al menos a cinco personas más que, según sus señalamientos, permanecen en libertad.

“Que no agarren solo a una. Todos tienen que responder conforme a la ley”, demandó Quintoz.

La madre de la menor hizo un llamado a exalumnos y estudiantes de la Academia Militarizada Doenitz a presentarse ante el Ministerio Público para que los testimonios sean integrados al expediente.

Las evidencias apuntan a actos de intimidación y agresiones sistemáticas contra la víctima previas a su fallecimiento.

“Me siento muy mal porque me estoy dando cuenta de que mi niña sí estaba siendo amenazada y torturada.

Eran muchos contra una niña de 13 años, sola, lejos de su ciudad y rodeada de personas desconocidas”.

Alejandra Quintos sostuvo que mantendrá la exigencia ante las instituciones hasta que la justicia alcance a cada uno de los responsables del crimen.