Pagarán 50 mil pesos a medallistas de oro mexicanos en los Centroamericanos

El reconocimiento económico que recibirá cada uno de los atletas depende de la medalla que hayan obtenido a lo largo de la competencia.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

El ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 continúa, ahora con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde la delegación mexicana está presente con 646 atletas, 322 hombres y 314 mujeres, que participan en disciplinas como tiro con arco, clavados y polo acuático.

México llega como uno de los países favoritos para subir al podio en diferentes ocasiones a lo largo de los 16 días de competencia, ya que hasta ahora la delegación tiene en su haber 4 mil 231 medallas y se espera que alcance las 4 mil 500.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) informó que los medallistas recibirán un incentivo económico.

“Este reconocimiento representa un incentivo al esfuerzo, la disciplina y los resultados obtenidos por las y los integrantes de la delegación nacional que representan con orgullo a México en la justa regional”, explicó la CONADE.

La institución dirigida por Rommel Pacheco explicó que el reconocimiento económico que recibirá cada uno de los atletas depende de la medalla que hayan obtenido a lo largo de la competencia.

Las Reglas de Operación de la CONADE indican que el dinero se repartirá entre los medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de la siguiente manera en el caso de las competencias individuales:

Oro, 50 mil pesos.

Plata, 30 mil pesos.

Bronce, 15 mil pesos.

En algunas competencias compartidas, el monto para los atletas que obtengan preseas será diferente:

Oro, 30 mil pesos.

Plata, 15 mil pesos.

Bronce, 10 mil pesos.

La CONADE también contempla una cantidad distinta para aquellas pruebas en conjunto, como el polo acuático, ya que en estos casos los ganadores recibirán un monto que va de los 15 mil a los 8 mil pesos.

Oro, 15 mil pesos.

Plata, 10 mil pesos.

Bronce 8 mil pesos.

La institución liderada por el clavadista Rommel Pacheco también informó que las y los entrenadores recibirán un incentivo económico.

El incentivo económico para los entrenadores va desde los 4 mil pesos, por el bronce en las pruebas conjuntas, hasta los 50 mil pesos, por las medallas de oro en las competencias individuales.

Pruebas individuales:

0ro, 50 mil pesos.

Plata, 24 mil pesos.

Bronce, 7 mil 500 pesos.

Pruebas compartidas:

Oro, 30 mil pesos.

Plata, 12 mil pesos.

Bronce, 5 mil pesos.

Pruebas por equipos o conjunto:

Oro, 15 pesos.

Plata, 8 pesos.

Bronce, 4 pesos.

Las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe dieron inicio el pasado lunes 20 de julio, la ceremonia de apertura se realizará el viernes 24 de julio. El 8 de agosto se llevará a cabo la clausura.

La delegación mexicana está encabezada por medallistas olímpicos e internacionales, entre los que destacan nombres como el del clavadista Osmar Olvera, la campeona de tiro con arco Alejandra Valencia y la judoca Prisca Awiti.

Todas las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se pueden ver en vivo a través de Imagen Televisión, Fox Sports México y Amy Sports; además, en Centro Caribe Sports, el canal de YouTube del evento, también se transmiten parte de los encuentros.