“Que no la presenten como víctima; debe responder ante la justicia”

Alejandra Quintos, madre de Dafne, dice que que Yannina, por ser mayor de edad, debe asumir las consecuencias legales de sus actos

Por Raquel Osorio

Expreso – La Razón

Mante.- Alejandra Quintos, la madre de Dafne Zapata Quintos, lanzó un enérgico mensaje en redes sociales en el que rechazó que Yannina sea presentada como una víctima y sostuvo que, por ser mayor de edad, debe asumir las consecuencias legales de sus actos.

En la publicación en cuenta de Facebook, Quintos afirmó que la joven tenía 18 años, ya no pertenecía a la academia militarizada y permanecía en ese lugar por decisión propia.

Además, aseguró que participaba voluntariamente en las actividades que ahí se realizaban, por lo que consideró que no puede argumentarse que estuviera obligada a permanecer en el sitio.

“No es inocente. Que no se pase de lista”, escribió la madre de Dafne, quien también cuestionó que una persona adulta permaneciera en el lugar si presuntamente era testigo de actos de violencia.

En su mensaje sostuvo que, a su juicio, Yannina tenía la posibilidad de retirarse y llevar una vida independiente.

Alejandra Quintos concluyó su publicación exigiendo que el caso no quede impune y pidió que se aplique “todo el peso de la ley” contra quienes resulten responsables.

Convocó a la ciudadanía a compartir su mensaje para mantener vigente la exigencia de #JusticiaParaDafne.

Hasta el momento la investigación continúa a cargo de la Fiscalía y serán las autoridades judiciales quienes determinen las responsabilidades conforme al debido proceso y con respeto a la presunción de inocencia.