Ratifican prisión preventiva a Ernesto Ruffo

Jueza le dicta vinculación a proceso al ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo y a 7 coacusados más de huachicol ferroviario y delincuencia organizada.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La jueza, Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó vinculación a proceso al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y siete coacusados más de huachicol ferroviario y delincuencia organizada.

En una audiencia que se realizó en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), anexas al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, Altiplano, y que se extendió más de 30 horas, concluyó hace unos minutos y se determinó que seis de los acusados permanezcan en prisión preventiva.

La jueza Ramírez de la Vega considero que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó datos de prueba suficientes para vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, por lo que permanecerán encarcelados en el Altiplano.

En tanto que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán su proceso en prisión domiciliaria debido a los padecimientos que les aquejan.

Adriana Magali Bárcenas Guillen, quien se encuentra interna en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nezahualcóyotl Sur, continuará en reclusión.

El ex gobernador de Baja California en el periodo 1989-1995, fue detenidos 16 de julio, y coacusados ese día y la madrugada del 17 por la Fiscalía General de la República (FGR), por haber formado parte del entramado en el que la empresa Ingemar se considera parte fundamental para el contrabando ilegal de combustible de Estados Unidos a México.

Para la FEMDO Ruffo Appel y sus cómplices diseñaron y ejecutaron un complejo esquema de simulaciones a través de 11 compañías, cuyo objetivo fue la introducción a territorio nacional de 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos (diésel y gasolina) contenidos en 163 carrotanques

De acuerdo con la orden de aprehensión esta banda realizó al menos nueve embarques desde Deer Park, la refinería filial de Pemex que se localiza en Texas, y desde ahí trasladó combustible para la empresa Ingemar, de Ernesto Ruffo como consignataria, y la compañía Internacional de Fundentes como el destinatario final en México.

Según las investigaciones, la empresa Internacional de Fundentes, una de las compañías involucradas en este caso tiene una averiguación por haber falsificado documentos para ingresar al país más hidrocarburos de los que tenía autorizados, pues recibió cuatro permisos con vigencia de un año para importar 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular, premium y turbosina.