Recibe Claudia a representante de EU en revisión del T-MEC

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POR STAFF

El embajador de Estados Unidos para las negociaciones comerciales, Jamieson Greer, sostuvo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante el encuentro, ambas partes revisaron el avance de las discusiones sobre diversos temas estratégicos para la región, entre ellos seguridad económica, condiciones laborales, agricultura, servicios de pago electrónico, acero, aluminio y la industria automotriz.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el reconocimiento que Greer hizo al papel de la mandataria mexicana. El representante estadounidense agradeció a Sheinbaum por su liderazgo y por su compromiso para fortalecer la relación económica entre ambos países, en un momento clave para la actualización y evaluación del acuerdo comercial que vincula a las tres economías de Norteamérica.

Greer y Sheinbaum coincidieron en la importancia de mantener una cooperación bilateral estrecha para impulsar el crecimiento de la manufactura regional y fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte. Asimismo, subrayaron la necesidad de enfrentar prácticas consideradas oportunistas por parte de países que no forman parte del T-MEC.

Al término de la reunión, Greer y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reafirmaron el compromiso de continuar el diálogo entre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía. Ambos funcionarios instruyeron a sus equipos a preparar la cuarta ronda de negociaciones bilaterales, programada para septiembre de 2026 en Washington, D.C.