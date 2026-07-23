T-MEC podría complicarse si México no entrega agua

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, advierte dificultades si no hay colaboración también en temas como la seguridad fronteriza.

Por Staff

Washington.-El representante comercial de Estados Unidos (EU), Jamieson Greer, adelantó que la revisión del T-MEC podría complicarse si México no colabora en una serie de temas que van desde el Tratado de Agua a la seguridad fronteriza.

Al comparecer ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Greer fue cuestionado por el senador republicano de Texas, John Cornyn, sobre si el retraso de México en las entregas de agua del Río Bravo, previsto en el Tratado de 1944, podría abordarse dentro de la actual revisión del acuerdo comercial.

“Desde la perspectiva del presidente Donald Trump, es claro que si queremos tener una relación comercial beneficiosa con México y algún tipo de acuerdo, también deben colaborar en este tema. Obviamente, también en temas de seguridad fronteriza y otros asuntos que están fuera de mi jurisdicción”, expresó el funcionario.

Las declaraciones ocurren cuando México y Estados Unidos retomaron el martes 21 de julio su tercera ronda bilateral de negociaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y la primera desde que el gobierno de

Trump rechazó el 1 de julio extender el acuerdo por otros 16 años y activó revisiones anuales hasta 2036.

Greer dijo que viajará a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los temas que revisarán los equipos técnicos de ambos países, según la Oficina del Representante Comercial de

Estados Unidos (USTR), están:

Industria del acero, aluminio y sus derivados.

Industria automotriz.

Seguridad económica.

Asuntos laborales.

Agricultura.

Servicios de pagos electrónicos.

Sheinbaum afirmó que México buscará alcanzar acuerdos de fondo durante esta tercera fase, de modo que las revisiones anuales posteriores funcionen como una lista de comprobación del cumplimiento y no como negociaciones completas.

Sostuvo que un esquema de negociación año con año no beneficiaría a ninguno de los tres socios.

La mandataria señaló además que Washington pretende endurecer las reglas de origen y elevar el contenido estadounidense de los productos regionales, pero advirtió que México debe proteger su economía y que la negociación no consistirá únicamente en aceptar las demandas de Estados Unidos.