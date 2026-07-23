Trasciende la primera detención

Alrededor de las 10:30 de la noche de ayer trascendió la captura de Dana Yanina “N” por el caso de la menor Dafne.

Por Otilio Núñez

Expreso-La Razón

Agentes del grupo especializado en combate a feminicidios capturaron a Dana Yanina “N”, de acuerdo con información extraoficial.

Trascendió que la mujer se desempeñaba como trabajadora de la academia Doenitz, como auxiliar de Estrella, responsable de las alumnas.

Ayer por la noche se encontraba declarando en las instalaciones de la Fiscalía Especializada.

Los agentes habrían hecho efectiva la orden de aprehensión por el delito de feminicidio que obsequió un juez de control, dentro de la carpeta que se integra por estos lamentables hechos que han causado conmoción tanto en la zona como a nivel nacional.

Al cierre de la edición ninguna autoridad había confirmado la detención.