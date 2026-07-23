Victorense tiene un buen debut

Pedro Cruz debuta como titular con la Sub-19 del Atlético de San Luis.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

El futbolista victorense Pedro Cruz tuvo un positivo inicio de temporada con el Atlético de San Luis al disputar los 90 minutos como titular en el encuentro correspondiente a la categoría Sub-19 de la Liga MX.

Con apenas 17 años de edad, el tamaulipeco fue promovido a una categoría superior como resultado de su desarrollo futbolístico y físico, lo que le permitió ganarse un lugar en el once inicial para el arranque del torneo.

Pedro Cruz forma parte de la organización del Atlético de San Luis desde 2024, institución en la que ha seguido un proceso de formación constante dentro de las fuerzas básicas.

Durante su paso por el club potosino ha defendido los colores del equipo en las categorías Sub-14, Sub-15, Sub-16 y Sub-17, hasta llegar a la Sub-19, consolidándose como uno de los jóvenes prospectos de la institución.

A lo largo de su proceso en las fuerzas básicas acumula más de 60 partidos oficiales, experiencia que le ha permitido dar un paso importante en su desarrollo al competir ante futbolistas de mayor edad.

El inicio como titular en la categoría Sub-19 representa un nuevo avance en la carrera del jugador originario de Ciudad Victoria, quien buscará mantenerse como un elemento constante dentro del equipo y continuar su crecimiento rumbo al futbol profesional.