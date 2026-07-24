Defraudan al vender terrenos sin luz, ni agua

Advierten autoridades que se realiza la venta de predios que se ubican en la carretera interejidal, los cuales por estar fuera de plan de ordenamiento territorial por lo que no tendrán servicios básicos.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

El Ayuntamiento de Ciudad Victoria alertó a la ciudadanía sobre la venta irregular de terrenos rústicos que son ofertados como lotes campestres en la zona de la carretera Interejidal, pese a que se encuentran fuera del Plan de Ordenamiento Territorial y, por ello, difícilmente podrán contar con servicios públicos básicos.

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, informó que esta situación ha derivado en la presentación de dos denuncias penales contra particulares que presuntamente incurrieron en estas prácticas.

Explicó que en la zona de la carretera Interejidal se ha detectado la comercialización irregular de predios que se venden como lotes individuales, cuando en realidad corresponden a copropiedades, lo que representa un riesgo para quienes los adquieren.

Señaló que la Procuraduría Territorial ya intervino en estos casos y presentó las denuncias correspondientes, debido a que los terrenos se promocionan como lotes campestres, aunque se ubican fuera del Plan de Ordenamiento Territorial y no cumplen con las características necesarias para ser desarrollos habitacionales.

Reséndez Silva recomendó a la población verificar la situación jurídica de cualquier predio antes de adquirirlo. Indicó que los interesados pueden acudir al Ayuntamiento para solicitar información y confirmar si el terreno se encuentra dentro del Plan de Ordenamiento Urbano y si es apto para urbanizarse.

El funcionario agregó que el municipio también ha logrado frenar el surgimiento de nuevas colonias irregulares. Informó que actualmente existen 64 asentamientos en proceso de análisis, de los cuales seis ya fueron regularizados al cumplir con los requisitos establecidos.

Explicó que muchas colonias no pueden regularizarse debido a que se encuentran en zonas de riesgo, áreas naturales protegidas o presentan otras condiciones que impiden su incorporación al desarrollo urbano.

Finalmente, señaló que las colonias que han sido regularizadas cumplían con las condiciones técnicas y legales, principalmente al ubicarse fuera de zonas de riesgo. Añadió que el Ayuntamiento mantiene mesas de trabajo con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) de Tamaulipas para buscar alternativas que permitan avanzar en la regularización de más asentamientos.