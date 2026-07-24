¡INICIA LA AVENTURA!

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CORRECAMINOS VIAJA A ZACATECAS PARA ABRIR EL APERTURA 2026

DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

Correcaminos concluyó su preparación y emprendió el viaje a Zacatecas, donde este viernes enfrentará a Mineros en el partido inaugural del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. El encuentro se disputará a las 19:00 horas en el Estadio Carlos Vega Villalba.

El conjunto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cerró su semana de trabajo con una sesión técnico-táctica en las instalaciones del Centro de Formación, donde el cuerpo técnico afinó los últimos detalles antes del arranque oficial de la campaña.

El director técnico Gabriel Pereyra contará con plantel completo para este compromiso, por lo que tendrá disponibles a todos sus jugadores en busca de iniciar el torneo con un resultado positivo fuera de casa. El estratega apostará por un equipo basado en el orden colectivo y el equilibrio entre sus líneas.

La institución afronta el nuevo campeonato con el objetivo de recuperar protagonismo en la Liga de Expansión MX, luego del trabajo realizado durante la pretemporada y del proceso de reestructuración encabezado por la directiva y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

De manera paralela al inicio del torneo, Correcaminos informó que continúa la venta de los Bonobips para el Apertura 2026. La última semana para adquirir el abono estará vigente hasta el próximo miércoles en la tienda oficial del club, ubicada en el 16 Carrera Torres, a un costado del Patinadero, en horario de 9:00 a 16:00 horas.

Los costos de los Bonobips son de 400 pesos en Preferente Norte y Sur, 700 pesos en Sombra y mil 350 pesos en Plateas. Con este abono, los aficionados podrán asistir a todos los partidos de local del equipo durante el Torneo Apertura 2026.