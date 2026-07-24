Karl Döenitz y Adolfo Hitler

GRANO DE ARENA / JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Habiendo tantos nombres de militares famosos en la historia de la humanidad y siendo el idioma español tan rico en su vocabulario, no entiendo por qué la «ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ», fue bautizada con el nombre del almirante alemán KARL DÖENITZ. Fue el heredero de ADOLFO HITLER en el gobierno nazi, cargo que asumió el 30 de abril de 1945 después del suicidio del Führer. Así como lo está leyendo.

La asociación civil «ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ», fue

constituida mediante escritura pública 1716, fechada el 6 de julio de 1995, en la Notaría Pública 206, a cargo de abogado, RIGOBERTO GARCÍA GARCÍA, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial de Tampico.

Desde que esta asociación solicitó el reconocimiento oficial del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el arquitecto JORGE LUIS PONCE ORTEGA ha sido su representante legal. Con consta en diversos trámites realizados ante esta dependencia.

Pues bien, KARL DÖENITZ nació en Grünau bei Berlin, el 16 de septiembre de 1891-Aumühle y murió el 24 de diciembre de 1980. Fue un marino alemán que participó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial.

Comandó la “Kriegsmarine”, la Armada de la Alemania nazi, desde el 30 de enero de 1943 hasta el 1 de mayo de 1945, con el rango de “Großadmiral”, el máximo grado que un marino podía alcanzar.

En su testamento, ADOLFO HITLER lo nombró su sucesor, especificando el estatus: “Reichspräsident”, cargo que desempeñó desde el 30 de abril hasta el 23 de mayo de 1945, cuando fue detenido por el alto mando británico.

KARL DÖENITZ, fue quien ordenó firmar la rendición de Alemania, ante los Aliados, el 8 de mayo de 1945, dando fin con a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Posteriormente, fue detenido y llevado a la ciudad de Núremberg, en donde fue condenado por crímenes contra la paz y de guerra.

Se le acusó de haber instruido a sus tropas para la guerra aún en tiempos de paz y de ser el responsable de la Orden N.º 154, por la cual se desarrolló la ilimitada guerra submarina, violando los principios de la guerra naval. Fue declarado culpable y condenado a diez años de prisión.

Fue liberado el 1 de octubre de 1956. KARL DÖENITZ, se retiró a vivir en una aldea cercana al puerto de Hamburgo, donde se dedicó a escribir acerca de sus experiencias durante la guerra, llegando a publicar dos autobiografías. Murió a los ochenta y nueve años en 1980.

¿A quién se le ocurrió ponerle a la academia militar que hoy está en picota, el nombre del heredero de ADOLFO HITLER en el gobierno nazi? ¿Qué le vieron de atractivo a la trayectoria de este almirante alemán, llevado a juicio en Nuremberg por crímenes contra la paz y la guerra?

Más allá de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia, a cargo de JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO, llama la atención el nombre de la academia militarizada en donde sucedió la muerte de DAFNE.

Digo, habiendo tantas opciones para bautizarla de diferente manera, le ponen el de un criminal de guerra. Este fue su legado. ¿Acaso KARL DÖENITZ es un modelo a seguir por la juventud tamaulipeca que acude a la academia?

¡Qué barbaridad!