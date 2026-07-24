Trabaja Cruz Roja…pero sin ambulancias

Por falta de recursos la institución sólo ha podido ofrecer la consulta médica, pero no su atención de emergencias con ambulancias, no hay dinero

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

Aunque la Cruz Roja Mexicana, Delegación Victoria, ya reanudó la consulta médica, la atención de emergencias en ambulancia continúa suspendida por falta de recursos económicos, reconoció el presidente del Consejo Directivo, Francisco Arellano, quien afirmó que la prioridad es reunir fondos para reactivar al menos dos unidades.

El directivo explicó que hace apenas 15 días se reabrió el área médica como una estrategia para generar ingresos que permitan cubrir los gastos básicos de operación de la institución.

«Tomamos la decisión de que esta genere un poquito de ingresos para poder cubrir los gastos de mantenimiento, administración, agua y todo lo que implica la operación», señaló.

Arellano informó que del 16 al 30 de agosto la delegación participará en una campaña de redondeo en tiendas de autoservicio y confió en que los recursos obtenidos permitan reactivar el servicio prehospitalario.

«El objetivo principal de esta recaudación será echar a andar nuevamente la atención prehospitalaria de emergencia», afirmó.

No obstante, aclaró que las ambulancias no podrán operar de inmediato una vez concluida la campaña, ya que primero deberán cumplirse diversos requisitos legales y administrativos.

«Necesito que tengan seguro, la autorización de COFEPRIS y algunas cuestiones legales para que puedan funcionar», explicó.

Arellano subrayó que el principal problema sigue siendo el alto costo de mantener el servicio de urgencias.

«La atención prehospitalaria de emergencia consume el 60 por ciento de cada peso que ingresa a la Cruz Roja, porque todo es gratuito: los paramédicos, el oxígeno, la gasolina y el mantenimiento de las ambulancias», expresó.

Actualmente, la delegación cuenta con alrededor de seis ambulancias; sin embargo, únicamente dos podrían quedar listas en una primera etapa.

El resto permanece en talleres o requiere reparaciones.

«Hay tres o cuatro en los talleres; para recuperarlas también hay que pagar y, la realidad, hablo con mucha humildad, es que no hay dinero para mover las ambulancias», lamentó.

Mientras tanto, la Cruz Roja mantiene consultas de medicina general, pediatría, odontología, radiología y enfermería con cuotas de recuperación accesibles. La consulta general tiene un costo de 100 pesos y, de acuerdo con Arellano, además de recibir atención médica, los pacientes contribuyen al sostenimiento de la institución.

«La gente viene con ese espíritu de ayudar; dice: voy a atenderme y, además, apoyo», comentó.

El presidente del Consejo Directivo añadió que actualmente laboran alrededor de diez personas entre médicos, enfermeras, pediatras y radiólogos, quienes participan bajo un esquema de voluntariado con cuota de recuperación.