Tras 13 horas de audiencia, envían al penal a Dana por caso Dafne

La jueza determinó mantener a la procesada en prisión como medida cautelar durante el desarrollo de la investigación complementaria.

Por Oscar Figueroa

La Razón

Luego de una maratónica audiencia de 13 horas, una jueza de control dictó prisión preventiva contra Dana Yanina “N” por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente Dafne Quintos.

La audiencia realizada en el Centro Integral de Justicia de Altamira inició a las 15:00 horas del jueves y concluyó a las 04:05 del viernes.

La joven de 18 años de edad fue enviada al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, mientras que la continuación de la audiencia inicial se llevará a cabo este sábado 25 de julio.

El feminicidio ocurrió el pasado jueves 16 de julio en la academia militarizada Doenitz, ubicada en la calle Francisco Sarabia de la colonia Primero de Mayo de Ciudad Madero.

La jueza determinó mantener a la procesada en prisión como medida cautelar durante el desarrollo de la investigación complementaria.

En entrevistas, tanto los abogados como el padre de Dana, aseguraron que la joven es una víctima y que hay suficientes elementos para comprobar