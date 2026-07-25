️ Te compartimos el calendario del futbol mexicano para este sábado

Te compartimos el calendario del futbol mexicano para este sábado 25 de julio así no te pierdes ningun partido

La Liga MX ha vuelto este fin de semana y, como siempre, en el Heraldo te dejamos dónde y cómo ver a la siguiente jornada del futbol mexicano para este sábado 25 de julio, pues habrá tres partidos además del Campeón de Campeones en el que Cruz Azul y Tolucajuegan.

Destacando que este fin de semana habrá tres partidos de alta categoría con un Chivas vsJuárez, Tigres vs San Luis y Santos vs Atlas mientras en medio habrá un Campeón deCampeones siendo un partido para saber quién será el equipo más importante del futbol mexicano.

¡JORNADA 2 DE LIGA MX! ⚽️ #AgendaPLATINUM

🇲🇽 #LigaBBVAMX Apertura 2026 – Jornada 2 ⏰📺 Horarios y transmisiones para México y Estados Unidos.

⚠️ Sujeto a cambios. #Apertura2026 – #LigaMX pic.twitter.com/GD7yG3cKkb — PLATINUM Sports (@PlatinumSportMX) July 20, 2026

¿A qué hora empieza el Chivas vs Juárez?

El Chivas vs Juárez se juega a las 17:07 en Guadalajara, será transmitido en Prime Video, ya que es la poseedora de los derechos de transmisión en México, por lo que si quieres ver el partido deberás contratar el servicio de streaming que en su paquete más barato cuesta alrededor de 99 pesos mexicanos.

¡Todos juntos a luchar este sábado por los 3 puntos! 🐐 ¡VAMOS, CARAJOOO! 🇫🇷 pic.twitter.com/hF4cVGN7Rn — CHIVAS (@Chivas) July 25, 2026

¿A qué hora empieza el Tigres vs San Luis?

En el caso del segundo partido de la jornada, se jugará en el Estadio Universitario en Nuevo León, los felinos de Guido Pizarro deberán jugar su primer partido tras la salida de Ángel Correa. El partido será transmitido por el canal 7 y Fox One, a las 21:00 horas de la Ciudad de México.

𝑽𝒐𝒍𝒗𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂, 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒂 𝒊𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒚 𝒆𝒍 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒂𝒎𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒆𝒕𝒂…@VivaAerobus pic.twitter.com/G9TqtWNolj — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 25, 2026

¿A qué hora empieza el Santos vs Atlas?

En simultáneo al Tigres vs San Luis, Santos y Atlas jugarán su partido correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 en Torreón, siendo transmitido por Espn, Vix Premium y Disney Plus a las 21 horas del centro de México.

💚 ¡Porque ser Abonado Guerrero tiene sus recompensas! Queremos agradecerte por ser parte de la Familia Guerrera, por eso recibirás un boleto adicional para que invites a alguien a vivir la pasión del Estadio Corona. 🎟️⚽ Antes de recibirlo, toma en cuenta lo siguiente: 🎫… pic.twitter.com/7J0MrtMHUI — Club Santos (@ClubSantos) July 24, 2026

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MEXICO