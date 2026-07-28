Ahora en Chiapas: novatada manda al hospital a una estudiante

Padres de familia de jóvenes de nuevo ingreso en la escuela normal rural Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denunciaron que sus hijos fueron víctimas de agresiones por otros estudiantes.

Por Staff

Tapachula, Chiapas.-Padres de familia de jóvenes de nuevo ingreso en la escuela normal rural Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denuncian que sus hijos fueron víctimas de agresiones por parte otros estudiantes durante una “novatada”.

“Nos maltrataron a nuestros hijos, como padres de familia nos dijeron que nuestros hijos iban a estar en manos seguras, pero nuestros hijos han sido lacerados en sus derechos humanos”, expresó José Núñez Díaz, uno de los padres denunciantes, quien señaló que su hija de 18 años fue sometida a maltratos físicos y psicológicos, después abandonada en el centro de la capital chiapaneca donde fue auxiliada por ciudadanos y finalmente llevada a un hospital para su atención médica.

El hombre de origen indígena añadió que al menos medio centenar de jóvenes que no resistieron la “novatada” fueron expulsados con lo que les niegan su derecho a seguir estudiando aun cuando aprobaron los exámenes de ingreso, por lo que también pidieron la intervención de las autoridades educativas.

Núñez Díaz agregó que previo al llamado curso de inducción, a los padres de familia les pidieron bolsas negras plásticas supuestamente que serían utilizadas para actividades de cultivo, sin embargo, fueron usadas para cubrir todo el perímetro de la escuela y no se observara desde fuera lo que ocurría al interior.

Según han contado las víctimas de la “novatada” a sus padres, durante las actividades físicas extenuantes no les dan alimento ni agua suficiente, lo que provoca desmayos y deshidratación, tampoco les permiten ir al baño aun cuando mujeres están en su periodo menstrual lo que ocasiona que manchen sus ropas, sufren castigos, entre otras vejaciones.

Los estudiantes y algunos padres aseguran que esta práctica de las novatadas son comunes, pero los denunciantes alertaron que “no puede ser una tradición porque casi los matan”.

Refirieron que en 2018 una novatada en esa misma institución dejó como saldo un joven sin vida, por lo que urgieron a las autoridades a intervenir antes que ocurra una nueva tragedia.

Los denunciantes protestaron hoy frente al Palacio del Gobierno del Estado para pedir la intervención de las autoridades.