Aumenta nivel de presas …pero del 025 sigue seco

En tanto las preas La Amistad y Falcón registraron una importante recuperación luego de la crecida del río Bravo, los productores del norte de Tamaulipas continúan sin recibir esos escurrimientos

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Mientras las presas internacionales La Amistad y Falcón registraron una importante recuperación tras las crecientes del río Bravo de la semana pasada, los productores del norte de Tamaulipas continúan sin recibir un solo beneficio de esos escurrimientos, ya que el agua no llegó hasta la región donde opera el Distrito de Riego 025 (DR-025).

Los datos más recientes de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social muestran que la presa La Amistad alcanzó un almacenamiento de 958.9 millones de metros cúbicos (Mm³), equivalente al 24.1 por ciento de su capacidad, con entradas de 81.5 metros cúbicos por segundo y una extracción de 13 m³/s.

Por su parte, la presa Falcón llegó a 713.4 Mm³, que representan el 21.7 por ciento de su capacidad, con ingresos de 33.2 m³/s y una extracción de 56 m³/s.

Sin embargo, detrás de la aparente recuperación de los embalses internacionales existe una realidad muy distinta para los agricultores de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de Estados Unidos, correspondiente al 18 de julio de 2026, del agua almacenada en ambas presas apenas una fracción corresponde a México.

En La Amistad, el volumen mexicano es de 107.403 Mm³, mientras que en Falcón asciende a 153.009 Mm³.

En conjunto suman 260.41 Mm³, una cantidad que representa apenas una fracción del volumen total almacenado en ambos vasos internacionales.

De manera práctica, esto significa que del agua actualmente existente en La Amistad alrededor del 30 por ciento correspondería a México, mientras que en Falcón la proporción ronda apenas el 20 por ciento.

Pero la principal inconformidad en el norte de Tamaulipas no radica únicamente en la distribución del recurso, sino en que la creciente que elevó los niveles de ambas presas simplemente no llegó a la zona agrícola que más la necesita.

La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) advirtió que los escurrimientos registrados en el río Bravo se quedaron aguas arriba y no alcanzaron la región donde se localiza el Distrito de Riego 025, considerado uno de los más importantes del país para la producción de granos.

La situación revive el reclamo de los productores, quienes observan cómo los niveles de las presas internacionales muestran una recuperación en los reportes oficiales, mientras en los campos del norte del estado persiste la falta de agua y la incertidumbre sobre los próximos ciclos agrícolas.

Para los agricultores de la frontera tamaulipeca, el aumento en los porcentajes de almacenamiento de La Amistad y Falcón representa poco alivio cuando el recurso sigue sin traducirse en disponibilidad para riego.

En los hechos, la creciente que mejoró las estadísticas de las presas no modificó la crítica situación hídrica del DR-025, donde miles de hectáreas continúan dependiendo de un agua que, por ahora, sigue sin llegar.

De Alex a la sequía: 15 años de caída en las presas

El último gran repunte de las presas internacionales ocurrió en 2010, tras el paso del huracán Alex. Las lluvias extraordinarias elevaron a La Amistad hasta el 119 por ciento de su capacidad operativa, mientras que Falcón alcanzó niveles cercanos al lleno total, obligando incluso a realizar desfogues por el exceso de agua.

Durante los años siguientes, entre 2011 y 2016, ambas presas mantuvieron niveles favorables gracias a las aportaciones constantes en la cuenca del río Bravo.

Sin embargo, a partir de 2017 comenzó una disminución gradual que se agravó con la sequía que afecta al norte de México y al sur de Texas.

Entre 2023 y 2025, La Amistad y Falcón registraron algunos de sus niveles más bajos de las últimas décadas, afectando el suministro para consumo humano y la actividad agrícola en la frontera.

Aunque la creciente registrada la semana pasada permitió una ligera recuperación, las presas siguen lejos de los niveles observados hace 15 años.

Actualmente, La Amistad almacena 958.9 millones de metros cúbicos (24.1 por ciento) y Falcón 713.4 millones de metros cúbicos (21.7 por ciento), mientras que productores del Distrito de Riego 025 aseguran que esos escurrimientos ni siquiera llegaron a Reynosa y Matamoros.

En perspectiva, hace 15 años la preocupación era manejar excedentes de agua; hoy, la lucha es por conseguirla.