Clausurarán academia militar en Puebla

Si se acredita que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza mantiene la instrucción castrense, el cierre es inminente, confirma el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública federal

Por. Staff

PUEBLA, MÉXICO.- Por operar bajo un esquema que está vetado en el sistema educativo nacional, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ) será clausurada en Puebla, confirmó el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la dependencia, Eurípides Flores, explicó que a nivel nacional se inició una revisión a los planteles que ofrecen educación militarizada, luego de que se reportaron muertes de menores de edad en este tipo de instituciones.

A partir de ello, la SEP federal, las secretarías estatales y la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron a cruzar información para identificar cuántas escuelas trabajan bajo esa denominación y en qué condiciones lo hacen.

En ese proceso, dijo, se notificó a los colegios que la Ley no permite ofertar el servicio educativo como escuela militarizada, militar, castrense o cualquier figura similar.

“Tenemos que ir en coordinación con las propias autoridades militares a ver qué instituciones están presentándose bajo este modelo que no está permitido”, indicó.

Flores sostuvo que este modelo ha sido utilizado por años para ocultar casos de maltrato y vejaciones contra niñas, niños y adolescentes, por lo que la postura de la autoridad federal es cerrar estos espacios.

En el caso de Puebla, la escuela detectada es la AMIZ, ubicada en 17 Norte número 5, entre Reforma y 2 Poniente, en el Centro Histórico.

El plantel tiene origen en 1941, cuando fue fundado por el general José Mijares. Operó de forma continua hasta 1974 y después retomó actividades en 2010 bajo otra administración, con oferta de nivel básico y medio superior con adiestramiento militarizado.

En su sitio web se promociona como una institución con plantilla militar y docente, que ofrece a sus alumnos actividades de rapel, escalada, tirolesa, caballería, paracaidismo y formación artística y deportiva, aunque no transparenta el plan de estudios oficial ni el registro de los niveles educativos ante la dependencia educativa.

La autoridad federal señaló que el colegio deberá comprobar su forma de operación, pero si se acredita que mantiene la instrucción militarizada, la clausura es inminente.