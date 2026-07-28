Defensa de Dana afirma que no hay pruebas nuevas y alista apelación si es vinculada

El litigante sostuvo que, desde la óptica de la defensa, durante la audiencia no se incorporaron nuevos datos de prueba.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

La defensa de Dana Yanina aseguró la tarde de este martes que el Ministerio Público no presentó nuevos elementos durante la continuación de la audiencia inicial y adelantó que, en caso de que su representada fuera vinculada a proceso, interpondría un recurso de apelación.

Al ofrecer una entrevista durante el receso decretado por el juez para resolver la situación jurídica de la imputada, el abogado defensor, Carlos David Rodolfo Figueroa, informó que la Fiscalía reiteró su solicitud de vinculación a proceso, mientras que la defensa pidió que ésta fuera rechazada.

“Evidentemente ahorita también vuelve a solicitar que se le impute y que se vincule a proceso. Eso es lo que el Ministerio Público ha solicitado; nosotros solicitamos obviamente que no se vincule”, declaró.

El litigante sostuvo que, desde la óptica de la defensa, durante la audiencia no se incorporaron nuevos datos de prueba.

“No hay pruebas nuevas. Solamente lo primerito, que fue lo que hizo el agente del Ministerio Público, porque ese fue su momento de investigar, los que dicen que pues incriminan a Dana, pero hasta ahí”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre la razón por la que el Ministerio Público atribuye responsabilidad a su defendida, respondió que ello obedece a que formaba parte de la institución donde ocurrieron los hechos.

“Pues lo que dijo el agente del Ministerio Público, que porque pues es parte de la escuela”, expresó.

Figueroa explicó que el juez decretó un receso de dos horas antes de emitir la resolución, por lo que estimó que ésta se conocería alrededor de las 19:00 horas.

Asimismo, señaló que una eventual vinculación a proceso no impediría solicitar posteriormente la revisión de la medida cautelar.

“Puede haber vinculación a proceso en libertad siempre y cuando se cambiara la medida cautelar… sí se puede hacer una revisión de la medida cautelar”, indicó.

Añadió que, si el fallo resultaba adverso para Dana Yanina, la defensa promovería un recurso de apelación dentro del plazo legal.

“Si vinculan, apelación”, respondió.

Finalmente, aseguró que su representada se encontraba tranquila mientras esperaba la determinación del juez.

“Está tranquila, está contenta. Hicimos una buena defensa y bueno, pues esperemos nada más los resultados”, concluyó.