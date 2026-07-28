En Dubai regalan pan caliente

El proyecto “Pan para Todos” del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos garantiza la dignidad de quienes reciben el producto; la sociedad puede donar dinero para mantener la ayuda.

Por Staff

Dubai.-El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más ricos del mundo, implementó en Dubai su capital una novedosa forma de ayudar, a quienes padecen hambre.

Máquinas expendedoras ofrecen pan caliente, recién horneado y de forma gratuita, a todo aquel que lo requiera.

Las máquinas no piden dinero ni retribución alguna, ni tampoco una identificación o hacen preguntas.

Basta que el usuario aplaste un botón y en pocos segundos recibe un pan caliente completamente gratis.

El objetivo de las dispensadoras es garantizar la dignidad de quienes reciben el producto.

El proyecto se llama “Pan para Todos”, y se inspira en una frase del Gobierno de Dubái: “En los Emiratos, nadie duerme con hambre ni en necesidad”.

Pese a que se trata de un país muy rico, ciertos sectores de la sociedad no tienen siempre los recursos para una comida, así que con ello se garantiza que todos reciban algo.

Quienes posean recursos y así lo deseen, pueden donar dinero para mantener la ayuda, también de forma anónima, y con la certeza de que ese dinero será manejado de forma íntegra.