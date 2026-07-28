Gobernador promete justicia para Dafne

La abuela Laura Martínez exigió justicia por el feminicidio de su nieta Dafne; tras un diálogo tenso, Américo Villarreal se comprometió a que el caso no quedará impune.

Por Perla Reséndez / Raquel Osorio

Expreso

EL MANTE, Tam.- El Gobernador Américo Villarreal Anaya se comprometió a hacer justicia y aplicar todo el peso de la ley contra los responsables del feminicidio de Dafne Zapata Quintos ocurrido el pasado 16 de julio en un campamento militarizado en Ciudad Madero.

Durante su gira de trabajo en el municipio de El Mante, el mandatario fue abordado por la abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, y un grupo de personas que con pancartas en mano exigían justicia para la menor que murió a causa de asfixia por inmersión, motivo por el que hay tres personas detenidas enfrentando un proceso legal.

“Tenga la certeza de que yo también me sumo a estas voces de solicitud de justicia; justicia en toda la extensión de la palabra. Lamentamos profundamente las condiciones que hoy enlutan a una familia de Ciudad Mante. No podemos ser omisos ante esta realidad”, expresó el gobernador.

Villarreal Anaya le explicó que el proceso legal lleva su curso, mientras tanto se decretó la prisión preventiva justificada, en tanto se resuelve la vinculación o no a proceso por el feminicidio de la adolescente, reiterando que se aplicará todo el peso de la ley para los responsables.

“A una semana y unos días, ya hay detenidos”, le dijo el mandatario a Martínez, quien se acercó al mandatario para exponer su exigencia, “justicia, eso es lo que quiero, quiero hechos”.

Villarreal Anaya le explicó que el proceso legal lleva su curso, mientras tanto se decretó la prisión preventiva justificada, en tanto se resuelve la vinculación o no a proceso por el feminicidio de la adolescente, reiterando que se aplicará todo el peso de la ley para los responsables.

“Es la ley y se está haciendo justicia; en el proceso de la investigación y se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”, señaló el mandatario estatal, mientras Juana Laura Martínez dijo que esperan que todos los implicados en la muerte de su nieta, estén en prisión y paguen por el crimen.

Laura Martínez manifestó que otorgará un voto de confianza a las autoridades, aunque dejó claro que seguirá vigilando el desarrollo del proceso para que el caso de Dafne no quede impune.

En el Centro Integral de Justicia de Altamira se lleva a cabo la audiencia de Danna Yanina, joven de 18 años detenida e imputada por su presunta participación en la muerte de Dafne.

La defensa de la joven insisten en su inocencia y ofertaron 32 testimoniales para desestimar la acusación hecha por el Ministerio Público. En las próximas horas, la jueza del caso tendrá que determinar su vinculación o no vinculación con el caso.