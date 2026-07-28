Hoy se define si Dana Yanina queda en libertad; Reanudan audiencia tras receso

La audiencia continúa esta tarde y será el juez de control quien determine si Dana Yanina enfrenta la siguiente etapa del proceso o queda en libertad para continuar bajo investigación.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

La audiencia inicial de Dana Yanina se reanudó este martes en el Centro Integral de Justicia de Altamira, luego del receso solicitado dentro del plazo constitucional de 144 horas, por lo que este día se definirá si es vinculada a proceso o recupera su libertad mientras continúa la investigación por el caso de la adolescente Dafne.

Carlos David Robles Figueroa, abogado defensor de Dana Yanina, explicó durante una entrevista exclusiva para Grupo Expreso La Razón que la audiencia se encuentra en la etapa donde el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y la defensa presentó sus argumentos.

“En este momento guardó silencio Dana. La solicitud de vinculación a proceso del agente del Ministerio Público en el cual expuso sus actos de investigación como datos de prueba y después la medida cautelar”, señaló.

El abogado indicó que la defensa sostiene como teoría del caso que la imputación realizada por el Ministerio Público no establece una conducta directa atribuible a Dana.

“La teoría del caso es que el Ministerio Público imputa mal el delito”, afirmó. Robles Figueroa señaló que reconoce la existencia de un delito, pero cuestionó que se haya acreditado la participación de su representada. “Claro que sí, mataron a una adolescente. Pero la pregunta es, mataron, pero ¿quién?”, expresó.

El defensor explicó que una posible vinculación a proceso no significa que Dana sea declarada culpable.

“No quiere decir que sea culpable, quiere decir que se va a abrir otra etapa en la cual se llama investigación complementaria”, dijo.

Sobre la resolución que podría emitirse este día, el abogado consideró que existe posibilidad de que Dana recupere su libertad.

“Mira, yo le calculo, honestamente, que hicimos un muy buen trabajo, todo un grupo de abogados. Tiene un 50% de probabilidades”, declaró.

La audiencia continúa esta tarde y será el juez de control quien determine si Dana Yanina enfrenta la siguiente etapa del proceso o queda en libertad para continuar bajo investigación.