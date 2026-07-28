Operan en el país 25 escuelas militarizadas

Algunas fueron creadas por exgobernadores con el argumento de alejar a los jóvenes de la violencia

Por. Staff

Ciudad de México.- Por lo menos 25 instituciones educativas militarizadas operan en 16 estados del país y 7 de ellas son públicas.

En Guanajuato y Baja California sus exgobernadores Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Jaime Bonilla crearon escuelas públicas de este tipo con el argumento de alejar a los jóvenes de la violencia en esas entidades.

Seis Bachilleratos Bivalentes Militarizados Batallón Primer Ligero dependen de la Secretaría de Educación de Guanajuato, esta red opera enero de 2019 y ofrece educación media superior gratuita y sus planes y programas tienen el aval estatal.

Los Bachilleratos Bivalentes Militarizados “salen bien evaluadas por encima de las públicas y privadas de todo Guanajuato”, presumió Rodríguez Vallejo en junio de 2024, meses antes del cierre de su administración.

Los 6 planteles contaban en total con 2 mil 500 alumnos en ese año.

En Baja California el exgobernador Jaime Bonilla creó el Sistema Integral de Academias Militarizadas “como un mecanismo educativo para rescatar a jóvenes vulnerables a caer en actividades delictivas, el cual se complementa con la creación de un plan de vida, siendo un modelo único en México y Latinoamérica”.

La iniciativa fue de su entonces fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández.

Hoy el sistema tiene planteles en Tijuana y Tecate.

A estos casos se suman las 2 escuelas militarizadas a cargo del Instituto de Educación del Estado Aguascalientes.

Una es el Bachillerato General Militarizado 1er Escuadrón Lanceros de Aguascalientes y la otra el Bachillerato Militarizado José María Chávez.

Hace 2 meses se anunció la construcción de una tercera, Bachillerato General Militarizado José María Arteaga Magallanes, al sur oriente de la capital Aguascalientes.

Otros planteles militarizados públicos son el de Chiapas: Escuela Preparatoria Bivalente Ángel Albino Corzo.

Coahuila: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en Piedras Negras.

y Zacatecas: Bachillerato General Militarizado.

“Tenemos detectadas alrededor de 10 en todo el país. Obviamente, en la Ciudad de México, Nuevo León, Guadalajara y la zona metropolitana de Guadalajara”, dijo el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez Martínez.

En Tamaulipas operan 5 de estas escuelas de tipo castrense, entre ellas la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, en la que murió la mantense Dafne Zapata Quintos, de 13 años, la noche del 16 de julio, en un feminicidio que ha sacudido a México en las últimas 2 semanas.

La Academia Militarizada México, aprobada en 1941 y que inició operaciones al año siguiente durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, fue la primera de este tipo en el país. Hoy tiene una sede en Morelia, Michoacán.