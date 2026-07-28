Piden proteger a mascotas por calor extremo

Se realiza un llamado a la ciudadanía para reforzar los cuidados con perros y gatos, principalmente en horas de mayor intensidad solar, que puede provocar deshidratación hasta consecuencias fatales.

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque julio está por concluir, las altas temperaturas continúan representando una amenaza para miles de animales domésticos y en situación de calle en Ciudad Victoria, donde los termómetros han superado los 40 grados centígrados durante las últimas semanas.

Ante este panorama, el Refugio Santa Rosa de Lima lanzó un llamado a la ciudadanía para reforzar los cuidados hacia perros y gatos, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, cuando el calor puede provocar desde deshidratación hasta consecuencias fatales.

La presidenta de la organización, Mia Fresy, advirtió que muchas mascotas permanecen expuestas al sol durante largos periodos, sin acceso suficiente a agua o espacios adecuados para resguardarse, condiciones que incrementan considerablemente el riesgo de sufrir golpes de calor.

Explicó que las afectaciones no se limitan al malestar físico, ya que las temperaturas extremas pueden comprometer el funcionamiento de órganos vitales en cuestión de minutos, principalmente en animales vulnerables o aquellos que permanecen encadenados en patios y azoteas.

Asimismo, recomendó evitar paseos entre las 11:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, periodo en el que las superficies de concreto y asfalto alcanzan temperaturas mucho más elevadas que las registradas en el ambiente.

La activista recordó que una forma sencilla de identificar el riesgo es comprobar si una persona puede mantener la mano sobre el pavimento durante varios segundos; de no ser así, tampoco es seguro para las patas de un perro caminar sobre esa superficie.

Además de los animales con hogar, el refugio pidió empatía hacia los perros y gatos que viven en las calles, quienes enfrentan las condiciones más difíciles durante la temporada de calor debido a la falta de refugio y agua.

Por ello, exhortó a los victorenses a colocar recipientes con agua limpia en banquetas, plazas y áreas sombreadas, una acción sencilla que puede ayudar a salvar la vida de numerosos animales durante los días más intensos del verano.

“Para muchos animales, encontrar agua en esta temporada puede marcar la diferencia entre sobrevivir o no.

Es una acción pequeña que puede generar un gran impacto”, señaló.