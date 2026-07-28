Pone “lupa” Coepris a 28 giros de negocios

Intensifican supervisión sobre establecimientos que representen un riesgo para la proliferación del mosquito del dengue

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) intensificó la vigilancia en 28 giros comerciales considerados de alto riesgo, debido a que en estos establecimientos pueden generarse condiciones para la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Hasta el momento, la dependencia ha realizado apercibimientos a 25 negocios, principalmente yonques, talleres mecánicos, establecimientos de hojalatería y ferreterías, informó Mario Alberto Rebolledo, titular de la comisión.

El funcionario explicó que las distintas instancias de los tres órdenes de gobierno mantienen acciones coordinadas para prevenir la proliferación del vector del dengue y, en el caso de la COEPRIS, se realizan verificaciones en aquellos establecimientos donde existe mayor posibilidad de acumulación de recipientes que puedan convertirse en criaderos.

“Cada instancia de gobierno hace el trabajo que le corresponde para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Nosotros estamos verificando los negocios de mayor riesgo para evitar que haya criaderos”, señaló.

Rebolledo destacó que estas acciones preventivas han permitido mantener un menor número de casos en comparación con años anteriores, aunque advirtió que no se debe bajar la guardia, especialmente durante la temporada de lluvias.

Explicó que los establecimientos donde con mayor frecuencia se detectan posibles criaderos son los yonques, talleres mecánicos, ferreterías y negocios de hojalatería, debido a la acumulación de materiales donde puede almacenarse agua.

Por ello, la dependencia diseñó un programa especial de vigilancia para esta temporada, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier situación de riesgo y evitar un incremento de casos de dengue como ha ocurrido en años anteriores.

El titular de la COEPRIS confirmó que hasta ahora se han emitido más de 25 apercibimientos a establecimientos donde se encontraron deficiencias en materia preventiva.

Añadió que los municipios que mantienen mayor atención mediante operativos de fumigación son Tampico, Ciudad Madero y El Mante, donde se reforzaron las acciones contra el mosquito transmisor.