¿Qué dice el SMN sobre el huracán Genevieve?¿Afecta a México?

Este fenómeno meteorológico evolucionó de manera rápida durante la madrugada de este lunes por lo que habrá que estar al pendiente de los efectos que tenga durante estos días

MÉXICO.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó esta mañana que el huracán Genevieve ya está en las costas del Pacífico como categoría 5, representando peligro para los estados en donde impacté. Se informó que las aguas inusualmente cálidas sirvieron como combustible perfecto para su desarrollo a categoría 5 este lunes 27 de julio.

En el comunicado matutino, el NHC informa:

El oleaje generado por Genevieve está afectando partes de la costa suroeste de México y la zona sur de la península de Baja California, y se extenderá hacia el norte a lo largo de la costa occidental de dicha península para esta noche. Es probable que este oleaje provoque condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales

Crédito: NHC

¿Qué dice el SMN sobre el huracán Genevieve?¿Afecta a México?

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refiere que se pronostican lluvias esta semana en México, serán causadas por el monzón mexicano en el noroeste del país y un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, se tiene previsto que los desprendimientos nubosos del huracán Genevieve en el océano Pacífico, reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México.

En este sentido, la circulación ciclónica y un vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera cubrirán el oriente, centro y sureste de México, en interacción con la onda tropical número 21, afectarán a estos estados al menos hoy lunes 27 de julio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (norte y centro), Jalisco (oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Colima, Guerrero (este), Puebla (suroeste) y Veracruz (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (este y norte), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Crédito: NHC

La Escala Saffir-Simpson para huracanes según la UNAM

Una vez que los vientos máximos sostenidos superan los 118 km/h, el ciclón tropical adquiere la categoría de huracán y se clasifica en cinco niveles según la escala Saffir-Simpson:

Huracán Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h. Los daños son mínimos, principalmente a muelles y estructuras no esenciales, con caída de vegetación e inundaciones en carreteras costeras.

Huracán Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h. Provoca daños moderados, incluyendo afectaciones a árboles, muelles y caminos costeros.

Huracán Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h. Ocasiona daños extensos, como la destrucción parcial de casas, edificaciones costeras y muelles, así como derribo de árboles altos y marejadas que inundan zonas costeras.

Huracán Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h. Genera daños extremos, con colapso parcial de techos y muros, severas afectaciones a edificaciones costeras e inundaciones importantes en zonas planas por debajo de los tres metros sobre el nivel del mar.

Huracán Categoría 5: Vientos superiores a 252 km/h. Representa la categoría más destructiva, con colapsos generalizados de techos y paredes, arrastre de construcciones ligeras y erosión grave de playas. Las inundaciones pueden extenderse cientos de metros tierra adentro, dependiendo de la topografía y la marea de tormenta.

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CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO