Reconoce Claudia a elementos que participaron en Plan Kukulkán

En el plan Kukulkán participaron más de 124 mil 500 elementos del Gabinete de Seguridad, dependencias federales, gobiernos estatales y municipales.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZON

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de reconocimientos a personal que integró el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad en la pasada Copa Mundial FIFA 2026 y recordó que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no se pueda enfrentar.

“El éxito de este Mundial lleva el nombre de cada uno de ustedes, cada institución aportó sus capacidades, cada servidor y servidora pública cumplió con responsabilidad la tarea que le correspondía. El resultado fue un ejemplo de coordinación que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar”, destacó en la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio de Santa Lucía.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas externó su agradecimiento a las mujeres y hombres que forman parte de las Secretarías de Defensa, Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Secretaría de Gobernación y todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad; así como de las y los elementos de las corporaciones estatales y municipales de seguridad, fiscalías, cuerpos de emergencias, personal de las Secretarías de Salud, Cultura, Turismo, Bienestar, Economía y a las y los gobernadores de los estados sede: de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; de Nuevo León, Samuel Gaercía; y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brigada Molina.

Destacó que este evento internacional permitió mostrar al mundo la capacidad de organización de las y los mexicanos, la fortaleza de las instituciones, pero sobre todo, el verdadero rostro de México: “un país en paz, un país alegre, un país hospitalario, un país que recibe a quien nos visita con respeto, con generosidad y con una sonrisa”.

Felicitó nuevamente a la Selección Nacional de México por su desempeño en la Copa Mundial FIFA 2026 y por la alegría que le dio al pueblo de México con su entrega, pasión y defender con dignidad los colores de México.

El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, resaltó la participación de 20 mil 734 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional; el uso de mil 474 vehículos, 25 aeronaves, 150 canes con especialidad en detección de explosivos y enervantes; 150 caballos para protección y disuasión; radares; sistemas anti drones; detectores de agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que en el Plan Kukulkán participaron más de 124 mil 500 elementos de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, las dependencias federales, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, particularmente de los estados de Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo y Baja California. Destacó la realización de 280 operaciones en estadios y Fan Fest, además de 23 frentes estratégicos.

La Coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, recordó que México albergó 13 partidos mundialistas y recibió a 17 equipos de diferentes partes del mundo. Entre los resultados, destacó que los comercios aumentaron sus ventas entre 10 y 15 por ciento; el partido México contra Inglaterra fue el más visto del siglo y más de un millón 100 mil estudiantes participaron en la Copa Escolar que se organizó como parte del Mundial Social.