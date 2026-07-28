Seguirá el calor en Tamaulipas; sensación térmica alcanzará los 46°C

Protección Civil Tamaulipas llamó a la población a extremar precauciones ante las altas temperaturas que continuarán durante los próximos días

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las altas temperaturas continuarán predominando en Tamaulipas durante el resto de la semana, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar hasta los 46 grados centígrados, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario señaló que durante los próximos tres o cuatro días persistirán las condiciones de calor intenso en gran parte de la entidad, por lo que hizo un llamado a la población para evitar la exposición prolongada al sol y reforzar las medidas preventivas.

“Siguen presentándose temperaturas altas, por lo que es importante evitar estar expuestos al sol, mantenerse bien hidratados y no realizar actividades físicas entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde”, indicó.

Asimismo, recomendó consumir agua y bebidas con electrolitos para prevenir cuadros de deshidratación, especialmente entre personas adultas mayores, menores de edad y quienes realizan labores al aire libre.

González de la Fuente agregó que también existe probabilidad de lluvias dispersas en la zona sur del estado, principalmente en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, aunque no se descartan precipitaciones en otras regiones.

En cuanto a los golpes de calor, precisó que Protección Civil estatal no ha brindado atenciones directas por esta causa; sin embargo, otras instituciones de emergencia y grupos voluntarios sí han atendido casos relacionados con las altas temperaturas.

Explicó que, ante cualquier reporte, los cuerpos de auxilio realizan una valoración inicial del paciente para determinar su condición, proporcionar atención prehospitalaria y, en caso necesario, efectuar su traslado a una unidad médica.

Lamentan fallecimiento por ahogamiento

Por otra parte, el coordinador estatal de Protección Civil lamentó el fallecimiento de un hombre de 50 años de edad, originario de Nuevo León, quien perdió la vida por ahogamiento en una playa del sur de Tamaulipas.

De acuerdo con la información proporcionada, la víctima fue arrastrada por la corriente mientras se encontraba dentro del mar y aunque otra persona intentó auxiliarla y posteriormente recibió apoyo de los cuerpos de emergencia, las maniobras de reanimación cardiopulmonar no lograron salvarle la vida.

Tras este hecho, las autoridades reiteraron el llamado a respetar los señalamientos de seguridad colocados en las playas, particularmente en áreas donde existen corrientes marinas y remolinos que representan un riesgo para los visitantes.

“Hay zonas donde se advierte a los bañistas que no ingresen al mar debido a las condiciones peligrosas. Es importante atender estas recomendaciones y evitar internarse demasiado”, señaló.

Además, exhortó a las familias a mantener vigilancia permanente sobre niñas, niños y adolescentes durante su estancia en centros recreativos y destinos de playa.

Finalmente, destacó que Protección Civil mantiene operativos de prevención y vigilancia en coordinación con autoridades municipales de Ciudad Madero, Altamira, Soto la Marina, San Fernando y Matamoros, con el propósito de brindar seguridad a los turistas que visitan los principales destinos del estado durante el actual periodo vacacional.